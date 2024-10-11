Aksaray'da Organik Sarımsak Dikimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksaray'da Organik Sarımsak Dikimi Başladı

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Aksaray'da organik sarımsak dikimi yapıldı, rekolte 200 ton bekleniyor.

11.10.2024 11:16
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Doğal antibiyotik Aksaray organik sarımsağında dikim başladı

AKSARAY - Organik sarımsak üretimiyle hem Türkiye'de hem de yurtdışında adından söz ettiren ve birçok ilaç fabrikasının alım yaptığı Aksaray'ın organik sarımsağında dikim başladı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da organik sarımsakta dikim yapılıyor. Türkiye'de organik olarak tek üretimin yapıldığı ve Rusya, Almanya gibi birçok ülkedeki ilaç fabrikalarına ihraç edilen organik sarımsaklar toprakla buluşturuldu. Sadece üretici Aydın Öngün tarafından yetiştirilen organik sarımsak üretiminde geçen yıl 160 ton civarında bir rekolteye ulaşılırken, önümüzdeki yıl toplam rekoltenin 200 tonun üzerinde olması bekleniyor.

120 dönüm arazisinde organik sarımsak dikimine başlayan üretici Aydın Öngün rekoltenin memnun edici seviyede olduğunu belirtirken, iç ve dış pazarlama işlerine yardımcı olan oğlu Uğur Öngün ise önümüzdeki yıl rekolteyi 200 tonun üzerinde beklediklerini söyledi. Sarımsak dikimine başladıklarını belirten Uğur Öngün, "2024 Ekim ayı sarımsak dikim sezonumuz başladı. Aksaray'ın Acıpınar köyündeyiz. Üretici Aydın Öngün olarak sarımsak dikimlerinde şu an 2024'ün ilk dikimi olarak başlattık. 2024 yılında çok aşırı derecede tohumluk talebi oldu. 2025 hasatta üretimin fazla olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı 2025 Ocak ayında yurtdışı pazar çalışmalarımızı başlatacağız inşallah. Şimdiden bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Rekolteye bakacak olursak geçen yıl 2024 yılı hasadında ortalama bin metrekareden aldığımız rekolte bin 500 kilo ile 2 bin kilo arasında aldık. Toplamında 160 ton bandında bir üretim yaptık. Organik üretimde de 80 ton bandında bir organik üretim bandımız vardı. Yurtdışından da organik üretime biraz talep vardı. Yurtdışı pazarları da bu yıl yavaş seyretti ama iç piyasa biraz canlı oldu. Bundan dolayı üretimin bu yıl daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bu yıl ortalama 120 dönüm alanda dikim yapacağız, rekolte beklentimiz ise 200 tonun üzerinde. İnşallah hava şartları uygun giderse, yağmurlar zamanında yağarsa, sulama birliğimiz de bir su fazla verebilirse çok iyi olacak. Çünkü organik üretimde herhangi bir kimyasal kullanmadığımız için bir fazla su ihtiyacımız var. Bunu da tamamlayabilirsek inşallah rekoltemiz 120 dönümden 200 tonun üzerinde bir beklentimiz var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksaray'da Organik Sarımsak Dikimi Başladı - Son Dakika

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