Aksaray Organik Sarımsağına Yurt Dışından Talep Artıyor

Ekonomi

\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Aksaray'ın organik sarımsağına yurtdışından talep arttı

AKSARAY - Aksaray'da yıllardır organik olarak üretilen ve Rusya, Almanya gibi ülkelere ihraç edilen, özellikle ilaç firmalarında kullanılan sarımsağa talep arttı. Yurtdışında özellikle bazı kanser ilaçlarının hammaddesi olarak kullanılan sarımsağın bu yılki üretim bandı genişliyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yetiştirilen organik sarımsak yurtdışından da yoğun talep alıyor. Özellikle organik üretimiyle yurtdışındaki ilaç firmalarına sarımsak ihraç eden Aksaray'daki tamamen organik üretim sarımsağa talep arttı. Buna bağlı olarak Aksaray'daki organik sarımsak üretiminin bandı genişletilirken, Aydın Öngün tarafından üretilen sarımsaklar bu yıl da Rusya, Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilecek.

Sarımsak üretiminde iç ve dış pazarıyla ilgilenerek babasına yardımcı olan Uğur Öngün (33), organik sarımsak üretimine yurtdışından talebin arttığını belirterek, "Çin'in sarımsağındaki insan dışkısı iddiasından sonra Avrupa ülkelerindeki özellikle ilaç sanayisi firmalarından bize talep aşırı derecede arttı. Özellikle İspanya ve Çin sarımsak konusunda çok ağırlıklıydı. Çin, dünyada rekabet edilemeyecek bir şekilde sarımsak üretimine sahip. Bu nedenle de Çin sarımsak üretimi dünyada en çok olan bir ülke. Ancak içerisinde, genetiğinde hayvan dışkısı çıkmıştı. Bu nedenle de Avrupa'da buna aşırı derecede tedirginlik başladı, insan sağlığına zararlı olduğu için. Çünkü Ortadoğu'dan ve Çin'den artık ürün almıyorlardı. Avrupa'daki bazı firmalar bizden ürettiğimiz ürünleri aldığı için şu an Çin'den alımını kesti. Çünkü Çin'deki üretim organik tarım olarak deniliyordu ama içerisindeki kalıntılardan organik olmadığını gösterdi. Bizim diktiğimiz sarımsaklar Çin'deki üretilen sarımsaklardan farklı bir çeşit" dedi.

Kanser ilaçlarının hammaddesi olarak Aksaray'ın organik sarımsağı

Organik sarımsağın değerlerinden bahseden Uğur Öngün, "Bu çeşide bağlı olarak da bizim besinlerimizin içerisindeki selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Halk dilinde selenyum ve germanyum bilinmeyebilir. Şöyle açıklayalım. Özellikle kanser hastalarında içerisindeki, kanser hastalarına kullanılan ilaçlarda kullanılan bir hammadde. Bunun biz organik olarak üretimini yapıyoruz. Sadece topraktan alınan besin ama bunun değerlerinin yüksek gelmesinin sebebinin biri de Aksaray'ın volkanik bölge olması, Tuz Gölü'ne yakın olması ve bazı kış mevsimlerinde eksi 10-15 dereceleri görmeleri sarımsaktaki gelişimi çok daha rahat etkiliyor. Yani ne kadar soğuk o kadar değeri yüksek çıkıyor. Ne kadar volkanik bölge ve Tuz Gölü'ne yakın olmasından dolayı da içindeki değerlerin yüksek çıkması. Bizim amacımız Türkiye'de organik tarımın yaygınlaşması, özellikle sarımsak noktasında. Çünkü insanlar ciddi anlamda tüketiyorlar. Bunun insan sağlığına çok faydalı olduğunu da biliyoruz. Doğal antibiyotik olarak geçiyor halk dilinde. Ama özellikle antibiyotik olarak kullanıldığı için doğal, tamamen organik olarak yetiştirme taraftarıyım ben. Şu anda da organik üretimimin bana çok artısı oldu. Özellikle yurtdışı pazarında çok aşırı derecede rağbet gördü, aşırı talep aldı bu yıl. İnşallah babam üretimi bu yıl biraz daha yükseltti. Bu yıl daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Böylelikle Türkiye'nin ismini de daha çok duyuracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.