Alarko Carrier\'dan Çevre Dostu Okul Projesi

Ekonomi

Alarko Carrier, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kırsal bir okula güneş panelleriyle iklimlendirme sağlayan çevre dostu sistem kurdu.

Alarko Carrier, enerji maliyetini düşürmek ve öğrencilere konforlu sınıflar oluşturmak amacıyla başlattığı "Okulların Havası Değişiyor" projesini Ödemiş ilçesindeki Balabanlı İlkokuluna taşıdı.

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Feder ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Turan Yüzük, projeyle ilgili bilgilendirme toplantısının ardından Balabanlı İlkokuluna ziyarette bulundu, öğrencilere hediyeler takdim etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Müdür Akan, bir projeyi daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek,"Okulumuzun ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemlerini yeniledik. Isı pompasıyla, güneş panelleriyle çevreye saygılı hem konforlu hem de enerji tüketimi az bir proje gerçekleştirdik. Bugün çok heyecanlı ve mutluyuz." diye konuştu.

Şehir şebekesinden elektrik kullanmayan bir sistem

"Okulların Havası Değişiyor" projesi hakkında da bilgi veren Akan, şöyle devam etti:

"Isı pompası son yıllarda çok yaygınlaşan, enerji verimliliği çok yüksek bir ürün. Türkiye'de bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan sadece ısı pompalarımız değil sınıfların havalandırılması için fancoil kullanıyoruz. Isı geri kazanım cihazlarımız var. Diğer taraftan sensörlerle kapalı alanda karbondioksit miktarını ölçüyoruz. Böylece taze hava desteği de sağlıyoruz. Güneş panelleriyle de enerjimizi üretiyoruz. Dolayısıyla şehir şebekesinden elektrik kullanmadan okulumuza verimli bir sistem kurduk."

Her sene bir okulda projeyi hayata geçirme hedeflerinin olduğunu ifade eden Akan, okul tercihlerinde iklim değişkenliğinin çok uç noktalarda olduğu bölgeleri tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Projenin sosyal sorumluluk anlamında farkındalık oluşturan ve örnek olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Turan Yüzük de Alarko Carrier ailesine çalışmaları için teşekkür etti.

Okul ziyareti sonrası Alarko Carrier yöneticileri, okul yönetimi ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.