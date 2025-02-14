Aliağa: Ege Bölgesi\'nin Dış Ticaret Merkezi

Ekonomi

Aliağa, güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli liman tesisleriyle, Ege Bölgesi'ndeki sanayi üretimini küresel pazarlara bağlayarak Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Ege Bölgesi'nde sanayinin ve deniz ticaretinin merkezi konumunda olan Aliağa; İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Batı Anadolu'nun dış ticaret merkezi oldu.

2024'te 35,8 milyar dolar dış ticaret hacmi gerçekleşti

Ege İhracatçılar Birliklerinden (EİB) elde edilen verilere göre ihracat, 2024 yılında 21 milyar 256 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) elde edilen verilere göre ithalat ise 2024 yılında 14 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı itibariyle Aliağa limanlarından gerçekleşen toplam dış ticaret hacmi 35 milyar 822 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat 'kimyevi maddeler'de

2024 yılında Aliağa limanlarından en fazla ihracat yapılan fasıl 6 milyar 591 milyon dolarla 'kimyevi maddeler ve mamulleri' oldu. Kimyevi maddeler ve mamullerini 2 milyar 675 milyon dolarla 'elektrik-elektronik' ürünleri ve 2 milyar 326 milyon dolar ile 'çelik' ürünleri takip etti.

Aliağa limanları Batı ve İç Anadolulu sanayicilerin dünya ile bağlantı kurduğu önemli bir hub

Aliağa limanlarının 2024 yılı dış ticaret verilerini değerlendiren Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa limanlarının yalnızca bölgenin değil, ülkenin dış ticaret merkezi olma rolünde başarısını artırdığını ifade ederek, "Ege Bölgesi'nin toplam ihracatının yüzde 58'i, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 8,1'i Aliağa limanlarından gerçekleşiyor. Ege Bölgesi'nin toplam ithalatının yüzde 51'i, Türkiye'nin ithalatının ise yüzde 4,2'si Aliağa'dan gerçekleşiyor. Ege Bölgesi'nin toplam dış ticaretinin yüzde 55'i, Türkiye'nin dış ticaretinin de yüzde 5,9'u yine Aliağa'dan gerçekleşiyor. Aliağa olarak 8 yıldır dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz. 2024'te bölgemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 149 olarak gerçekleşti. İleriye dönük projeksiyonlar Aliağa bölgesinin limancılıkta 2050 yılına kadar Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. Aliağa üretim, ticaret ve ihracatın en aktif olduğu çevre iller başta olmak üzere tüm Batı Anadolu ve bazı İç Anadolu illerinde bulunan sanayicilerin dünya ile bağlantı kurduğu bir hub haline geldi. Otoritelerin de ön gördüğü gibi Aliağa'nın Türkiye ekonomisine sanayi, üretim, istihdam ve ihracata olarak katkısı her yıl hızla artıyor, artmaya da devam edecek" dedi.

Aliağa'daki potansiyel yatırımcıların dikkatini bölgeye çekmiş durumda

Aliağa'nın mevcut ekonomik ve jeostratejik potansiyeli ile istihdamın, üretimin ve ticaretin merkezi konumunda ilerlediğini belirten Başkan Ertürk, "Aliağa limanları son 15 yılda önemli yatırımlara ev sahipliği yaparak bu alanda Türkiye'nin en hızlı büyüyen bölgesi oldu. Aliağa limanları Türkiye'de en fazla yük elleçlemesini yapan limanı, konteynerde Türkiye genelinde üçüncü, gelen gemi sayısında ise ikinci konumda. Aliağa, ülkenin demir çelik ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Yine ülkemizin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'i Aliağa'daki rafinerilerden karşılanıyor. Aliağa enerji alanında da büyük bir güç konumunda. Konvansiyonel enerji üretiminde güçlü olduğu kadar, yenilenebilir enerji üretiminde de gerek rüzgar gerekse de güneş santralleri ile önemli bir üretim kapasitesine sahip. Aynı zamanda limanlar bölgesinde lojistik hareketlerin bir parçası olan hububat depolaması ve antrepo hizmetleri noktasında bölgedeki lojistik süreçlere destek sağlayan işletmeler bölge ticaretinde büyük önem taşıyor. Bölgenin limancılık, hammadde ve üretim kapasitesi açısından taşıdığı potansiyel yatırımcıların da dikkatini bölgeye çekmiş durumda. Tüm bu gelişmeler neticesinde yatırımların da rotası Aliağa ve çevre bölgesine odaklandı" diye konuştu.

"Sorunların parçacıl çözümlerle değil bütüncül bir anlayışla çözülmesi gerekiyor"

Aliağa'nın, bölgenin ve Türkiye'nin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri konumunda olmasına rağmen çözüm bekleyen sorunları olduğunun da altını çizen Başkan Ertürk, "Limanlar bölgemizin önümüzdeki 40-50 yıllık lojistik ihtiyaçlarına cevap verecek noktaya getirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar palyatif ve bütüncül olmayan parçacıl çözümlerle süreç ilerledi. Söz konusu sorunların parçacıl çözümlerle değil bütüncül bir anlayışla çözülmesi gerekiyor. Yapacağımız çalışmalarla hem firmalarımızın kapasitesi, iş alanları artsın hem de lojistikte istihdamı artırarak maliyetleri düşürelim. Aliağa'nın hinterlandı çok geniş. Birçok kentten sanayiciler, ürettikleri ürünleri Aliağa'dan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü biz ülkenin en önemli giriş ve çıkış kapılarından biriyiz. Ama bölgemizdeki ulaşım ağının var olan yoğunluğa cevap verememesi sağlayabileceğimiz hizmetleri kısıtlıyor. Liman ve sanayi geri hizmet alanlarımız planlı bir şekilde gelişmeli. Bölge sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmeti vermekte zorlanırken, İzmir dışından gelenlere bu hizmetleri sunmakta çok daha fazla zorlanıyoruz. Bu sorunları aşmak için bazı plan değişiklikleri yapmamız ve bazı lojistik aksaklıkları aşmamız gerekiyor. Bölgede yetkili tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde, çözüm odaklı bir yaklaşımla bu sorunları aşabileceğimize inanıyoruz" dedi. - İZMİR