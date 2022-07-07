Almanya Başbakanı: "Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk" - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı: "Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk"

07.07.2022 19:58
Almanya Başbakanı: "Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kovid-19 krizi ve Ukrayna savaşının neden olduğu tedarik zincirindeki sorunların "bazı stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılığın büyük risk" olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kovid-19 krizi ve Ukrayna savaşının neden olduğu tedarik zincirindeki sorunların "bazı stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılığın büyük risk" olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Scholz, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Aşağı Saksonya eyaletinin Salzgitter kentinde elektrikli araçlar için kuracağı fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçişteki zorlukların farkında olduğunu belirtti.

Scholz, "180 derecelik bir dönüş ve geri dönüşün herkes için zorluklar oluşturacağını biliyorum ancak bununla güvenle yüzleşmelisiniz." dedi.

Almanya'daki pek çok kişinin geçmişte elektrikli araçlar için bataryaları, Asya'dan istenildiği zaman sipariş edilebilecek bir tedarik parçası olarak gördüklerini ifade eden Scholz, "Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısı, bazı stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılığın büyük bir risk, çok büyük bir risk anlamına geldiğini açıkça ortaya koydu. Bu kesinlikle batarya hücreleri için geçerli. Bu nedenle hepinizin, burada Salzgitter'deki Volkswagen fabrikasının çalışanlarının özellikle önemli bir görevi var." diye konuştu.

Bu arada, Volkswagen'in batarya üretimini yeni kurulan "PowerCo" şirketi yapacak.

PowerCo, elektrikli araçlar için batarya üretiminin yanı sıra elektrikli araçlar için batarya değer zincirinin tamamındaki faaliyetlerden sorumlu olacak.

2030'a kadar PowerCo, batarya iş alanının geliştirilmesi için ortaklarıyla birlikte 20 milyar avrodan fazla yatırım yapmayı ve Avrupa'da 20 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Salzgitter'de fabrikada üretim ise 2025'te başlayacak.

YORUMLAR
500
Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı
Kaynak: AA

Olaf Scholz, Volkswagen, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Başbakanı: 'Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı: "Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement