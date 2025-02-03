Almanya'dan Vize Kolaylığı: İTO'dan Beklentiler - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'dan Vize Kolaylığı: İTO'dan Beklentiler

İTO Başkanı Avdagiç, Almanya'nın vize uygulamalarında kolaylık sağladığını ancak daha fazlasını beklediklerini belirtti.

03.02.2025 11:49
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Almanya'nın özellikle fuar katılımcıları ve tır şoförlerini ilgilendiren vize başvurularını kolaylaştırma kararının, eleştirilerine kısmen de olsa kulak verildiğini gösterdiğini belirterek, "Almanya'nın attığı bu adımı önemli bulmakla beraber vize engeline yönelik daha etkili adımlar atılmasını bekliyoruz." dedi.

Almanya, özellikle fuar katılımcıları ve tır şoförlerini ilgilendiren vize başvurularını kolaylaştırma kararı aldı. Almanya, fuara katılan Türk iş insanları için Schengen vizesinde randevu alma zorunluluğunu kaldırdı. Bu düzenlemenin özellikle ticari faaliyetlerini hızlandırmak isteyenler için büyük bir fırsat olacağı ifade ediliyor.

Avrupa ülkelerindeki sıkı vize prosedürleri nedeniyle mağdur olan Türk tır şoförlerinin Almanya'ya Schengen vizesi başvuru süreci de kolaylaştırıldı. Almanya'nın bu yeni düzenlemesi ile taşımacılık sektöründe yaşanan sorunların, Schengen vizesi başvurularında yaşanan gecikme ve karmaşaların azalması bekleniyor.

"Türkiye ile aralarına vize engeli koymalarının doğru olmadığını defalarca söyledik"

Şekib Avdagiç, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren, Türkiye'nin dışa açılan en büyük kapısı olan İstanbul iş dünyası için vize sorununun ciddi bir engel olduğunu ifade etti.

İTO olarak vizenin 830 bini aşkın üyelerinin ekonomik potansiyelinin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kullanılmasını sürekli eleştirdiklerini aktaran Avdagiç, "Çünkü bizim üyelerimiz uluslararası fuarlara katılmak, yeni pazar ve işbirlikleri gerçekleştirmek, yeni makinalar satın almak gibi birçok sebeple yurt dışına gidiyor. Bu ülkelerin başında da Almanya geliyor." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, üyelerinin, Schengen vizesi verilmesinde çıkartılan engeller yüzünden daha fazla Çin'e yöneldiğini anımsatarak, "Bizi bu konuda eleştiren AB'li dostlarımıza 'yaptıklarıyla söylediklerinin' uyumsuzluğunu, hem Çin'den şikayet edip hem de Türkiye ile aralarına vize engeli koymalarının doğru olmadığını defalarca söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

"Vize engelinin kalkması bizi daha da yakınlaştıracaktır"

Almanya'nın özellikle fuar katılımcıları ve tır şoförlerini ilgilendiren vize başvurularını kolaylaştırma kararının, eleştirilere kısmen de olsa kulak verildiğini gösterdiğini belirten Şekib Avdagiç, Almanya'nın attığı bu adımı önemli bulmakla beraber vize engeline yönelik daha etkili adımların atılmasını beklediklerini aktardı.

Avdagiç, vizenin bizatihi kendisini yanlış ve haksız bir uygulama olarak gördüklerini dile getirerek, "Türkiye ve AB ülkelerinin dış ticarette birbirlerinin yaşamsal ortakları olduğunu düşünüyoruz. AB'ye tam üyelik müzakereleri kapsamında zaten hakkımız olan vizesiz geçişi nihai hedef olarak görüyoruz. Bu yüzden randevu muafiyeti değil, vize muafiyeti en doğrusu olacaktır." diye konuştu.

Vize muafiyeti ile birlikte 1 hafta, 3 hafta, 6 ay gibi kısa süreli vizelerin de kalkması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "İş dünyası olarak AB yetkililerine hep söylediğimiz gibi, vize başvuru sayısında bir artış yok, kısa vize verdikleri için mükerrerlik var. Bunun ivedi şekilde çözülmesini bekliyoruz. Vize engelinin kalkması bizi daha da yakınlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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