Almanya Ekonomik Büyüme Tahmini Düşürüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Ekonomik Büyüme Tahmini Düşürüldü

Almanya Ekonomik Büyüme Tahmini Düşürüldü

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini, zayıf iç ve dış talep nedeniyle bu yıl için yüzde 0,7'den 0,2'ye revize ederken, 2025 için de yüzde 0,9 olarak belirledi. Almanya'nın ihracatının bu yıl yüzde 0,3'lük düşüş göstermesini bekleyen kurul, ihracatın gelecek yıl da 1,8 artmasını öngörüyor.

15.05.2024 20:23
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Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini, zayıf iç ve dış talep nedeniyle bu yıl için yüzde 0,7'den 0,2'ye revize ederken, 2025 için de yüzde 0,9 olarak belirledi.

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

Kurul, 2024 için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,7'den 0,2'ye düşürürken, 2025 büyüme beklentisini yüzde 0,9 olarak belirledi.

Ukrayna'da devam eden savaşın ve Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi için önemli risk faktörleri teşkil ettiği belirten Kurul, "Alman ekonomisinin büyümesinin zayıf genel ekonomik talep ile baskılandığı" değerlendirmesinde bulundu.

SVR, enerji fiyatlarının yeniden yükselme tehlikesine ek olarak, para ve maliye politikasının gelecekteki yönünün de belirsiz olabileceği uyarısını yaptı.

Kurula göre, Avro bölgesinde enflasyondaki düşüş mevcut hızda yavaşlarsa, bu durum Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz döngüsünü ertelemesine neden olabilir.

Almanya'nın ihracatının bu yıl yüzde 0,3'lük düşüş göstermesini bekleyen kurul, ihracatın gelecek yıl da 1,8 artmasını öngörüyor.

Kurulun raporunda, Almanya ihracatının önemli ölçüde ivme kaybettiği ve mevcut ekonomik zayıflığa önemli bir katkıda bulunduğu belirtildi.

SVR, geçen yıl ortalama yüze 5,9 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 2,4'e ineceği tahmininde de bulundu. Enflasyonun 2025'te yüzde 2,1'e düşmesi bekleniyor

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da bugün dış talep, özel tüketim ve yatırımların düşük olmasını sebep göstererek Almanya'nın bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 0,3'ten yüzde 0,1'e indirdi.

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2024 İlkbahar" raporunda, Alman ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1 büyüyeceğini öngördü.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,2 daralmıştı. Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ancak Almanya ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomik Büyüme Tahmini Düşürüldü - Son Dakika

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