Almanya İmalat Sektöründe İvme Kaybı Devam Ediyor

Ekonomi

Almanya ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturan Alman imalat sektöründe ivme kaybı ağustosta devam etti.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Ağustos 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede temmuzda 43,2 puan olan imalat sanayi PMI ağustosta 42,4 puana inerek, son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Beklenti endeksin 42,1 puan olması yönündeydi.

Ülkede imalat sanayi PMI'nın, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalması ve yeni siparişlerin son dokuz ayın en hızlı düşüşünü göstermesi dikkati çekti.

HCOB??????? Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Ağustosta alınan siparişlerde daha da sert bir düşüş yaşandı ve hızlı bir toparlanma umudu ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

Alman imalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avro Bölgesi'nde yükselen enflasyona karşı artan faiz oranları, Alman şirketlerin yatırım yapma arzusunu frenlerken, Çin ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi Alman sanayisinin düşüşten uzaklaşmasını zorlaştırıyor.

Öte yandan, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'ne (Ifo) göre, Almanya'da durgun olan ekonominin etkisiyle Alman şirketlerinin yeni istihdam oluşturma istekleri azalıyor.

Sanayisi yabancı rekabetten olumsuz etkilenen Almanya'nın, jeopolitik çekişmelere ve ABD'den gelen baskılara karşı savunmasız kalması dikkati çekiyor. Ülkede iş gücünün yaşlanmasının da ekonomiyi baskılaması bekleniyor.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan, Alman ekonomisi artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümekte zorluk çekiyor.

Ekonomi, yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası ise üçüncü çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Avro Bölgesi fabrika faaliyetleri düşüşte

Avro Bölgesi genelinde imalat faaliyetlerindeki düşüş Almanya ve Fransa'da imalat sektöründeki kötüleşen koşullarla ağustosta devam etti.

Bölgede, İmalat PMI ağustosta değişmeyerek 45,8 puan ile faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kaldı.