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Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı - Son Dakika
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Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,69 kazançla 7.986,47 puandan tamamladı. Altın fiyatları da yükselirken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,43 artarak 1.992 liraya çıktı. Doların satış fiyatı ise yüzde 0,85 değer kazanarak 30,0950 lira oldu.

Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı
13.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:07
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Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,69 kazançla 7.986,47 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.667,85, en yüksek 8.081,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,29 kazançla 7.379,04 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,75 artışla 10.318,12 puan, Mali Endeksi yüzde 8,71 yükselişle 8.714,05 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,36 artışla 11.775,09 puan oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,16 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 19,17 ile Akbank, yüzde 17,88 ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,56 ile Hektaş, yüzde 9,96 ile Gübretaş ve 7,90 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 394 milyar 332 milyon lirayla Koç Holding, 346 milyar 380 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 284 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,43 değer artışıyla 1.992 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,39 kazançla 13.385 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,85 değer kazanarak 30,0950 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,18 azalışla 33,0170 lira oldu.

Geçen hafta 37,8890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,49 artarak 38,4520 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,76 kazançla 35,4750 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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