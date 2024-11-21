Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 103 bin liraya çıktı, günlük artış %0,7 oldu.

21.11.2024 17:48
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 103 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 95 bin lira, en yüksek 3 milyon 111 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 3 milyon 103 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 80 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 448 milyon 824 bin 411,17 lira, işlem miktarı ise 1.131,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 669 milyon 486 bin 731,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Türk Ekonomi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.080.100,002.783,10

En Düşük3.095.000,002.632,61

En Yüksek3.111.000,002.810,70

Kapanış3.103.000,002.790,00

Ağırlıklı Ortalama3.104.088,542.736,54

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.448.824.411,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.131,39

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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