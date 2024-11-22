Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 2,992 liradan işlem görüyor. Jeopolitik riskler ve Fed etkisi sürüyor.

22.11.2024 10:47
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 992 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 2 bin 962 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 992 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yükselişini 5. iş gününde de sürdürerek, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen varlıklarda yukarı yönlü hareketliliğe sebep oluyor.

Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 107,2'ye çıkarak Kasım 2023'ten beri en yüksek seviyesini test etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 660 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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