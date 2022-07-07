Altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi

07.07.2022 16:26
Altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 969 bin lira, en yüksek 978 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 976 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 802 milyon 711 bin 961,50 lira, işlem miktarı ise 2.905,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 910 milyon 168 bin 56,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış975.500,001.760,00
En Düşük969.000,001.738,00
En Yüksek978.000,001.762,70
Kapanış976.100,001.756,40
Ağırlıklı Ortalama972.635,001.747,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.802.711.961,50

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.905,65

Toplam İşlem Adedi58

YORUMLAR
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Altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 975 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 983 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 983 bin 800 liraya yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika
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