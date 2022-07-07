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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 969 bin lira, en yüksek 978 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 976 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 802 milyon 711 bin 961,50 lira, işlem miktarı ise 2.905,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 910 milyon 168 bin 56,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 975.500,00 1.760,00 En Düşük 969.000,00 1.738,00 En Yüksek 978.000,00 1.762,70 Kapanış 976.100,00 1.756,40 Ağırlıklı Ortalama 972.635,00 1.747,24 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.802.711.961,50 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.905,65 Toplam İşlem Adedi 58