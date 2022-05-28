ALTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu'na 'Marka' şehir çalışmalarını anlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Alanya'ya gelerek ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu'na TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Antalya'daki Oda başkanları da eşlik etti.

ALTSO da yapılan görüşmenin ardından Başkan Şahin, Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti 2016 yılında inşaatını 5,5 ay gibi rekor sürede tamamlayarak yükseköğretime kazandırdıkları ALTSO Turizm MYO ya götürdü.O dönem TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun da katkı yaptığı okulu ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan rehberliğinde gezen Hisarcıklıoğlu'na ALKÜ tarafından da teşekkür plaketi takdim edildi. ALTSO Başkanı Şahin TOBB Başkanı ile görüşmesinde Alanya'daki son ekonomik konuları ve şehrin taleplerini dile getirdiği bildirildi.

Özellikle Alanya Gazipaşa Havalimanı'nın kapasitesinin arttırılması halinde ülke ekonomisine yapacağı katkıya dikkat çeken Şahin, Alanya'nın marka değerinin arttırılması ve profili yüksek bir turizm konsepti olması için yaptıkları çalışmaları Hisarcıklıoğlu'na anlattı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, " TOBB Yönetimini ve Antalya'daki oda başkanlarımızı odamızda ağırladık. Kendileri ile son ekonomik ve güncel gelişmeler konusunda istişare ettik ve Alanya'mız hakkında bilgiler aktardık. Başkanımızın engin tecrübe ve fikirlerinden yararlandık. Odamızı yönetmeye aday arkadaşlarımızın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından 2016 yılında 5,5 ay gibi rekor bir sürede yapımını tamamlayarak yükseköğrenime kazandırdığımız ALTSO Turizm MYO'yu ziyaret ettik. Bu okulumuzun yapımında bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da ortaya çıkan eseri görmesini istedik ve kendisine teşekkür ettik. Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu, ALKÜ Rektörümüz Prof Dr Ekrem Kalan'ın misafirperverliğinde gezdiğimiz okulumuzu çok beğendi. Rektörümüzün ve kıymetli hocalarımızın başarılı çalışmaları hakkında kendisini bilgilendirdik" dedi. - ANTALYA