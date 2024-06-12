ALTSO Başkanı Ukrayna heyetini ağırladı

Ekonomi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin ile ALTSO'da bir araya geldi. Başkan Erdem ziyarete ilişkin konuşarak, "Alanya'mızın tanıtımı ve iş insanlarımıza iş fırsatları oluşturmak için elimizden gelen gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Konsolos Yardımcısı Anatolii Malıuska, Ukrayna Alanya Fahri Konsolosu Adnan Özeren ve Alanya'da yaşayan Ukraynalı iş insanları ALTSO Başkanı Eray Erdem'i ziyaret etti. Başkan Erdem, Konsolos Voronin ile iş birliği çalışmalarını görüşüp Alanya hakkında bilgi verdi. Başkan Erdem ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Ukrayna heyeti ile karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çeşitli sektörlerde iş birliği fırsatlarını değerlendirip, Alanya'mız ile ilgili bilgiler aktardık. Alanya'mızın, emlak, inşaat, turizm ve tarım gibi lokomotif sektörleri hakkında da Ukrayna heyeti ile görüş alışverişinde bulunup, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde Alanya olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Odamızda kayıtlı yabancı sermayeli şirketlerimiz üzerine de bilgi verdiğimiz Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin ve beraberindeki Ukraynalı heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Alanya'mızın tanıtımı ve iş insanlarımıza iş fırsatlar oluşturmak için elimizden gelen gayretle çalışmaya devam edeceğiz." - ANTALYA