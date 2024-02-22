ALTSO\'da turizm sezonu öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) yaklaşan turizm sezonu öncesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Bakkalından elektrikçisine, taksicisinden mobilyacısına, müteahhidinden emlakçısına Alanya hepimizin. Bu anlayış doğrultusunda Alanya olarak birlik olmalıyız. Bugün de odamızda gerçekleştirdiğimiz toplantıyla bunun adımını bir kez daha attık" dedi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, toplantı salonunda yaptığı konuşmada, "Alanya'mızın sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sorunlarımızı çözebilmemiz için de Alanya'da birlikte hareket etmek çok önemli" dedi. Erdem, tüm kurumları bir araya getirmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Alanya'mızın tüm dinamiklerini odamızda bir araya getirerek, herkesin her kurumla empati yapmasını sağladık. Alanya'mızın geleceği için bu tür toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bakkalından elektrikçisine, taksicisinden mobilyacısına, müteahhidinden emlakçısına Alanya hepimizin. Bu anlayış doğrultusunda Alanya olarak birlik olmalıyız. Bugün de odamızda gerçekleştirdiğimiz toplantıyla bunun adımını bir kez daha attık. Her zaman dediğimiz gibi Alanya'mızın gelişip, kalkınabilmesi için 'ortak akıl' ile hareket etmeliyiz. Toplantımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Alanya'mız için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yapılan istişare toplantısında turizm başta olmak üzere tarım, inşaat ve emlak gibi alanlarda ortak hareket edilmesi konusunda görüşler dile getirildi. Başkan Erdem'in konuşmasının ardından söz alan tüm siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve basın mensupları da bu tür istişare toplantılarının kurumlar arası diyaloğu arttırdığına dikkat çekerek, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Katılımcılar, "Gerek basın yoluyla gerekse sosyal medya aracılığı ile Alanya Markasının korunması, güçlendirilmesi ve sorunların el birliği içinde çözülebilmesi için daha sık bir araya gelinmesi huşunda görüş birliğine vardık" şeklinde konuştu.
Başkan Erdem'e teşekkür
Başkan Erdem'den sonra söz alan katılımcılar ise Erdem'e toplantıyı düzenlemesinden dolayı teşekkür ederek, Alanya birlik beraberliğine vurgu yaptılar. - ANTALYA
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