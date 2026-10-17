Amasya'da Eylül 2026'da konut satışı 765 oldu, artış yüzde 5,5 olarak kaydedildi - Son Dakika
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Amasya'da Eylül 2026'da konut satışı 765 oldu, artış yüzde 5,5 olarak kaydedildi

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TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Amasya'da Eylül 2026'da konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 765 oldu. Satılan konutların 412'si ilk el, 353'ü ikinci el olurken 52 iş yeri satışı gerçekleşti.

Amasya'da 2026 yılı Eylül ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 765'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Eylül 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Amasya'da konut piyasasında hareketlilik yaşandı. Eylül ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 765'e çıktı.

Amasya'da Eylül ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 106 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 5,8 artışla 659 olarak gerçekleşti. Eylül ayında Amasya'da satışı yapılan 765 konutun 412'si ilk el, 353'ü ikinci el konutlardan oluştu. Böylece toplam konut satışlarının yüzde 53,9'unu ilk el, yüzde 46,1'ini ise ikinci el konut satışları oluşturdu.

Amasya'da 2026 yılı Eylül ayında toplam 52 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 23'ü ilk el, 29'u ise ikinci el iş yeri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
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