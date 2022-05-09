Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı - Son Dakika

Dünya genelinde artık etkisini iyice göstermeye başlayan gıda krizi, çeşitli ürünler aracılığıyla teker teker ortaya çıkmaya başladı. Ayçiçek yağı, şeker ve unda yaşanan sorunların ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki marketlerde bebek maması bulmak zorlaştı.
Amerikalı üreticiler, tam kapasite üretim gerçekleştirdiklerini söylüyor, ancak mevcut talebi karşılama konusunda yetersiz kalınıyor.
Ülkede bebek mamalarının stokta kalmama oranı, 2021'in ilk yarısında yüzde 2 ile yüzde 8 arasında değişiyordu. Bu oran, Kasım 2021 ile 2022 arasında yüzde 31'e ve son olarak yüzde 40 düzeyine yükseldi.
Iowa, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Missouri, Teksas ve Tennessee eyaletlerinde bebek mamalarının yarısından fazlası, 24 Nisan'dan itibaren hafta boyunca satılarak tükendi. CNN International'ın haberine göre, yedi eyalette nisan ayı başlarında bebek maması ürünlerinin yüzde 40-50'si stoklarda tükendi. Şimdi ise 26 eyalet, arz ile mücadele ediyor.
Datasembly CEO'su Ben Reich, "Bu problem; tedarik zinciri sorunları, ürün geri çağırma ve tarihi enflasyonla daha da karmaşık hale geldi" dedi. Karamsar bir tablo çizen Reich, "Ne yazık ki, benzeri görülmemiş miktarda oynaklık göz önüne alındığında, bebek mamasının pazardaki en çok etkilenen ürünlerden biri olmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Kaynak: CNN International
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