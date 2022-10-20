Anadolu mandasına devlet koruması

SÜTÜNDEN manda kaymağı, manda yoğurdu, mozarella peyniri gibi nitelikli ürünler elde edilen ve 2010'da 85 bine kadar düşen 'Anadolu mandası' sayısı, bakanlık destek ve projeleriyle yüzde 119 oranında artarak, 185 bine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Mandalar, ülkemizin milli varlığıdır. Anadolu mandalarımızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

A vitamini içeriği yüksek olan sütünden manda kaymağı, manda yoğurdu, mozarella peyniri gibi nitelikli ürünlerler elde edilen, eti ise daha çok sucuk yapımında kullanılan Anadolu mandasının sayısı, 2010'da 85 bine kadar düştü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi' ve destek programları devreye alındı. Mandaların ıslahı ile elde edilen gelirin artırılması, üstün damızlık manda boğası yetiştirilmesi, yerli manda varlığının ve yetiştiriciliğinin canlandırılması amacıyla 8 ilde başlatılan, 9 üniversiteden 11 öğretim üyesi, 7 araştırmacının görev yaptığı proje ve diğer destekler sonuç verdi. 11 bin 300 baş manda ile başlatılan proje, manda sayısında ve süt veriminde önemli artışlara yol açtı. İl sayısının 18'e çıkarıldığı proje halen 2 bin 706 işletmede yaklaşık 28 bin anaç mandada devam ediyor. Proje kapsamında Türkiye de ilk defa, 2 baş manda boğasından gerekli testler yapıldıktan sonra sperma üretimi yapılarak yetiştiricilerin kullanımına sunuldu. Bu sayede 10 bin doz sperma üretildi. Akrabalı yetiştirmenin etkisini azaltmak ve kan tazelemek için iller arası damızlık boğa transferi gerçekleştirildi. Proje gerekliliklerinin yerine getiren yetiştiricilere bugüne kadar toplam 225 milyon 100 bin TL destekleme ödemesi yapıldı.