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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini ödedi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini ödedi

25.01.2022 15:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini ödedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dar gelirli aileleri mutlu etmeye devam ediyor. Başkentte ilkokula giden 2 bin 166 çocuğun servis ücretleri karşılandı. Toplamda 615 bin 952 liralık destek ailelerin hesaplarına aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokula giden 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretinin ailelerinin banka hesap numaralarına yatırıldığını bildirdi.

TOPLAMDA 615 BİN LİRA ÖDENDİ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilkokul öğrencilerin servis ücretine katkıda bulunulduğu, kentte eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla da internetten ulaşıma kadar "öğrenci dostu" uygulamalara öncelik verildiği belirtildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca iki yıl önce pilot bölge olarak Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde öğrenim gören sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının okul servis ücretinin karşılandığı anımsatılan açıklamada, bu yıl da 1954 ailenin ilkokula giden 2 bin 166 çocuğu için aralık ayına ait toplam 615 bin 952 lira tutarındaki servis ücretinin ailelerinin banka hesap numaralarına yatırıldığı ifade edildi.

"BU ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ"

Uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "21. yüzyılda bilgiye erişemeyen hiçbir evladımız kalmasın istiyoruz. Ailesinin ekonomik durumu uygun olmayan 2166 çocuğumuzun aralık ayı servis ücretini karşıladık. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, daima elinizden tutacağım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Çağlar Bekyürek: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu ezdirmememiz gerekiyor. Bu iki insan bu ülkeyi yönetebilecek kapasitede olan nadir insanlardan birkaçı.. İktidar nasıl korkuyorsa Ekrem İmamoğlu'nu karalama kampanyasına başlamış bile. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini ödedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini ödedi - Son Dakika
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