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Ankara'da hasat edilen pancarlar, dağ gibi birikti Türkiye şekere doyacak - Son Dakika

Ankara'da hasat edilen pancarlar, dağ gibi birikti Türkiye şekere doyacak

Ankara'nın Haymana ilçesinde çiftçinin hasadını yaptığı şeker pancarları dağ gibi birikirken önümüzdeki yıl Türkiye'ye şekere doyacak. Türkiye'de 33 şeker pancarı fabrikası bulunurken bunların kapasitesi ise yıllık 3 milyon 600 bin ton. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler, hasat ettikleri pancarları dağ gibi biriktirdi. Tarlada bekleyen pancarlar, Aralık ayının ikinci haftasına kadar toplanıp fabrikaya götürülecek.

25.11.2023 - 12:20,  Güncelleme: 12:22
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Ankara'da hasat edilen pancarlar, dağ gibi birikti

Türkiye şekere doyacak

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde çiftçinin hasadını yaptığı şeker pancarları dağ gibi birikirken önümüzdeki yıl Türkiye'ye şekere doyacak.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye'de 33 şeker pancarı fabrikası bulunurken bunların kapasitesi ise yıllık 3 milyon 600 bin ton. Bunu yanı sıra Türkiye, şeker pancarı üretiminde ise 2021 yılı itibariyle dünyada beşinci sırada.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Uzunbey Köyü'nde çiftçilik yapan Faruk Akışık ve Süleyman Acar ise, hasadını yaptıkları pancarları dağ gibi biriktirdi. Tarlada biriken pancarları her gün Şeker Fabrikaları tırlarla götürürken geride kalan mahsul dağ gibi yığınlar halinde tarlalarda bekliyor.

Çiftçi Faruk Işık, yaptığı açıklamada, bu yıl yapılan hasattan memnun kaldıklarını söyledi. Şeker pancarının yanı sıra buğday ve soğan ürünleri de ektiklerini dile getiren Işık, "Burada aşağı yukarı bin tondan fazla pancar var. Bu bir tarlanın mahsulü. Bunun gibi daha görmediğiniz birçok tarlada bunun gibi pancar var. Tarlada olan pancarlarımız da var. Daha pancar sökülmeyen bölgelerimiz var" diye konuştu. Yılın bu aylarında çok yoğun olduklarını anlatan Işık, tarlada çalışacak işçi problemi bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Ziraatla uğraşan Süleyman Ercan ise devlet teşfiğinin yerinde olduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl şeker pancarı kimse ekmediği için fabrikalar, köy kahvehanelere kadar gelip her çiftçiye bire bir yalvarıyordu. Şimdi ise ektik" dedi. Son mevsim koşulları ile pancarın kalitesi de arttığını vurgulayan Ercan, bu seneki mahsulün kaliteli olduğuna dikkati çekti.

Dağ gibi biriken pancarların hepsi, Aralık ayının ikinci haftasına kadar toplanıp fabrikaya götürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

Haymana, Türkiye, Ankara, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da hasat edilen pancarlar, dağ gibi birikti Türkiye şekere doyacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da hasat edilen pancarlar, dağ gibi birikti Türkiye şekere doyacak - Son Dakika
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