Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi - Son Dakika
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Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi

07.05.2022 16:07

Anneler gününün gelmesiyle Antalya'dan 33 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek ihraç edilerek toplam 10 milyon dolar gelir elde edildi. Savaşın sürdüğü Rusya ve Ukrayna'ya 15 milyon çiçek gönderilirken, bu yıl da en çok kırmızı karanfil ilgi gördü.

Turizm kenti ve aynı zamanda kesme çiçek merkezi Antalya'dan dünyanın 33 farklı ülkesine Anneler Günü için çiçek ihraç edildi. Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderilen çiçeklerden ülke ekonomisine 10 milyon dolar kazanç sağlandı. Karanfil, bu yıl da en çok tercih edilen çiçek türü oldu. Kırmızı karanfili beyaz ve pembe takip etti.

Anneler Günü bereketi! Antalya'dan tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı

"ÇİÇEKLERİMİZİ TIR VE UÇAK KARGOLARLA GÖNDERDİK"

Diğer çiçek türlerine de talep olduğunu ancak karanfil kadar ilgi görmediğini belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, 'Çiçeklerimiz TIR ve uçak kargolarla gönderildi. Siparişlerin yetişmesi için tüm hızımızla çalışıyoruz. Kadınlarımızın, annelerimizin elinden çıkan çiçekler dünya annelerini sevindirecek" dedi.

Anneler Günü bereketi! Antalya'dan tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı

"10 MİLYON RUSYA'YA, 5 MİLYON DA UKRAYNA'YA GÖNDERDİK"

Öte yandan pandemi döneminde durgunluk yaşayan kesme çiçek sektörü, ülkelerin sınır kapılarını yeniden ticarete açmasıyla hareketlendi. Geçen yıl Anneler Günü'ne göre yüzde 40-50 büyüme yakalayan sektörde, savaşın devam ettiği Rusya ve Ukrayna'ya da kesme çiçek gönderildi. Rusya ve Ukrayna'ya gönderilen çiçeklerin satış noktalarına teslim edildiğini kaydeden Dumancı, "Bu anneler gününde biraz buruk da olsa sevineceklerini düşünüyoruz. 10 milyon Rusya'ya 5 milyon da Ukrayna'ya kesme çiçek gönderdik" diye konuştu.

Anneler Günü bereketi! Antalya'dan tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı

"ÇİÇEKLER İÇİNDE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL BİR HİS"

Kesme çiçek atölyelerinden birinde çalışan Müjgan Yücel, çiçekler içinde çalıştığı için mutlu olduğunu dile getirerek, 'Bir anne olarak benim elimden çıkan bir çiçeğin başka bir anneyi sevindirmesi çok güzel bir duygu. İşimi severek yapıyorum. Umarım çiçekleri alanlar da mutlu olur. Tüm çiçekleri ve renklerini seviyorum" dedi. Atölyede çalışan 2 çocuk annesi Meryem Gönül de çiçekler içinde çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Çiçekler içinde çalışmak çok güzel bir his. En çok beyaz karanfili severim. Çocuklarımdan da bir sürpriz bekliyorum" diye konuştu.

Anneler Günü bereketi! Antalya'dan tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı
Anneler Günü bereketi! Antalya'dan tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi - Son Dakika
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