Antalya Akseki'de andız kozalağı pekmeze dönüşüyor, kilosu 500 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Antalya Akseki'de andız kozalağı pekmeze dönüşüyor, kilosu 500 liradan satılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Akseki\'de andız kozalağı pekmeze dönüşüyor, kilosu 500 liradan satılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayan andız pekmezi üretiminde 5 kilo kozalaktan yaklaşık 1 kilo pekmez elde ediliyor. Yaklaşık bir haftalık üretimin ardından kilogramı 500 liradan satılan pekmez, yörede geleneksel yöntemleri yaşatıyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sonbaharla birlikte andız pekmezi üretimi başladı. Toros Dağları'nda yetişen andız ağaçlarının olgunlaşan kozalaklar, vatandaşlar tarafından zorlu arazi şartlarında toplanıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez için 5 kilo andız kozalağı işlenerek yaklaşık 1 kilo pekmez elde ediliyor. Yaklaşık bir haftalık zahmetli sürecin ardından hazırlanan andız pekmezinin kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

Antalya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Akseki ilçesinde, özellikle Toros Dağları'nda yetişen andız ağaçlarının kozalakları sonbaharda toplanıyor. Dağlık ve engebeli arazilerde ağaçlardan tek tek alınan kozalaklar çuvallara doldurularak evlere getiriliyor. Bazı vatandaşlar kozalakları makinelerle kırarken bazıları ise çekiç ve keser kullanarak el emeğiyle parçalıyor.

Bir haftalık zahmetli pekmez mesaisi

Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Uğur, andız pekmezini geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını söyledi.

Üretim aşamalarını anlatan Uğur, "Dağdan toplanıp gelen andız ağacının meyvelerini suda ıslatıyoruz. İki gün suda kaldıktan sonra süzüyoruz. Daha sonra durulması için bir gün bekletiyoruz. Ardından kazanda kaynatmaya başlıyoruz. Kıvamına geldiğinde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da paketliyoruz " dedi.

5 kilo kozalağından 1 kilo pekmez çıkıyor

Andız pekmezi üretiminde kullanılan kozalaklar, olgunlaştıktan sonra ormanlık alanlardan toplanıyor. Kırılan kozalaklar birkaç gün suda bekletildikten sonra süzülüyor. Elde edilen sıvı, büyük kazanlarda uzun süre kaynatılıyor.

Yaklaşık bir hafta süren üretim sürecinde kaynatma işlemi yaklaşık 18 saat devam ediyor. Suyun giderek koyulaşmasıyla pekmez kıvamına ulaşan ürün, soğutulduktan sonra paketleniyor. Üreticilerin verdiği bilgiye göre 5 kilo andız kozalağından yaklaşık 1 kilo pekmez elde ediliyor.

Toros Dağları'nda geleneksel üretim

Toros Dağları'nda yetişen bitkilerden yağ da çıkaran Abdullah Güven, yörede geleneksel yöntemlerle yapılan andız pekmezi üretiminin zahmetli bir süreç olduğunu belirtti.Andız kozalaklarının toplanarak kırıldığını, ardından suda bekletilip kazanlarda kaynatıldığını anlatan Güven, bu iğne yapraklı ağaçların yöre halkı tarafından faydalı kabul edildiğini ifade etti.

Kilogramı 500 liradan satılıyor

Akseki'de geleneksel yöntemlerle üretilen andız pekmezinin kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor. Bazı vatandaşlar topladıkları kozalakları kendi ihtiyaçları için pekmeze dönüştürürken bazıları da kozalaklarını pekmez üreticilerine satarak gelir elde ediyor.

Zorlu arazi şartlarında başlayan toplama mesaisi, günler süren hazırlık ve uzun kaynatma işleminin ardından tamamlanıyor. Andız pekmezi üretimi, yörede geleneksel yöntemlerin yaşatılmasının yanı sıra aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Torosların iğne yapraklı ağacı

Andız, Toros Dağları'nda doğal olarak yetişen iğne yapraklı ağaçlar arasında yer alıyor. Kozalakları geleneksel pekmez üretiminde kullanılan ağaç, yöre halkının doğal ürünlere dayalı üretim kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Andız pekmezi, yöre halkı tarafından özellikle kış aylarında tüketiliyor. Pekmezin astım, bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.

Kaynak: İHA
AntalyaEkonomiAksekiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
09:56
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:34
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 10:15:39. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Akseki'de andız kozalağı pekmeze dönüşüyor, kilosu 500 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei