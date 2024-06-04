Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Paris'e gitti

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fransız Kalkınma Ajansı ile geçen yıl anlaşması yapılan Hurma ve Lara Atık Su Arıtma Tesislerinin geliştirilmesine yönelik projeler ve finansman desteği için bir kez daha Paris'e gitti. Fransız Kalkınma Ajansı yetkilileriyle yapılan görüşmede Antalya'nın gelişimi için hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Kuzay, Paris'te Fransız Kalkınma Ajansı yetkilileri ile bir araya geldi. Başkan Böcek ve beraberindeki heyet Fransız Kalkınma Ajansı Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya Departmanı Daire Başkan Yardımcısı Sandra Kassab, Fransız Kalkınma Ajansı Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya Departmanı Türkiye Ülke Temsilcisi Nabila Haddad ve Fransız Kalkınma Ajansı, Kentsel Gelişim ve Konut Bölümü Müdür Yardımcısı Hervé Dubreuıl ile görüştü.

Hayata geçirilecek projeleri anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görüşmede Fransız Kalkınma Ajansı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 8 Kasım 2023'te imzalanan 59 milyon 850 bin euro tutarındaki kredi anlaşması kapsamına hayata geçirilecek projelerin ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Başkan Böcek bu kredi kapsamında Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılacak olan Atık Çamur Yakma ve Enerji Kazanım Projesi, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırım projesi ve yine Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nde enerji verimliliğinin artırılması için elektromekanik ekipmanların rehabilitasyon projesi olmak üzere toplam 3 adet projenin yer aldığını söyledi.

Rapor bu hafta tamamlanacak

Başkan Böcek, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için hazırlanacak raporun bu hafta içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Kredi kapsamındaki projelerden Atık Çamur Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi ihalesinin ilk etabı olan ön seçim ihalesi aşaması tamamlanmış olup değerlendirme raporu hazırlanarak Fransız Kalkınma Ajansı'na sunulmuştur. Lara Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırma projesi için ise ihale dokümanları hazırlanmış olup bu hafta içerisinde Fransız Kalkınma Ajansı'na sunulacaktır. Akabinde hızlı şekilde ihale işlemlerinin başlatılması planlanmaktadır" dedi.

Başkan Böcek iş birliğinin devamını diledi

Kredi kapsamındaki üçüncü proje olan Hurma Atıksu Arıtma Elektromekanik Ekipmanlarının Rehabilitasyonu projesi ile ilgili olarak ihale dokümanlarının hazırlık çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Başkan Böcek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gelinen bu noktada tüm dünyanın etkisinde olduğu enflasyonist ortam ve Pazar dalgalanmalarından dolayı bahse konu projelerin başarılı şekilde tamamlanması ve sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için ek finansman ihtiyacı olduğu görülmüştür. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım sektörü başta olmak üzere planlarımız içinde olan birçok yeni projemizin hayata geçirilmesi için Fransız Kalkınma Ajansı ile yeni finansman anlaşmalarının da iş birliklerini devam ettirmek niyetindeyiz."

"İş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Fransız Kalkınma Ajansı Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya Departmanı Daire Başkan Yardımcısı Sandra Kassab da Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu ilerlemesi ve belediyeniz için yeni yatırımlar hedefinizi paylaşmanızı takdir ediyorum. Başka bir teknolojik görev üzerinde birlikte çalışma olasılığımızın olması çok önemli. Proje, durumu, katılımcı sayısı finansmanı ve sözleşmeleri nasıl ele aldığımız ve bir sonraki adımda finansmanımızı güçlendirme olasılığını değerlendirmek, genel iş birliği açısından tekrar seçildikten birkaç hafta sonra Paris'e gelmenizi içtenlikle takdir ediyoruz. Bizimle çalışmaya devam etmek için istekli olduğunuzu bilmek bizim için gerçekten bir onurdur. Sunduğunuz programların çeşitliliğinden ve Türkiye'nin pek çok şehriyle yaptığımız ortaklıklardan oldukça gurur duyuyoruz. Ayrıca bu girişim, Antalya'da gelecekteki iş birliklerine yönelik türünün ilk olma özelliğini taşıyor. Belediyelerle bu tür ortaklıklar kurma şansımız gerçekten çok fazla olmuyor. Türkiye, inovasyon konusunda olağanüstü bir örnek. Antalya'nın da olağanüstü projelere sahip bir şehir olmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi. - ANTALYA