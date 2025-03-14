ANTGİAD İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

ANTGİAD İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

ANTGİAD İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

ANTGİAD, Ramazan iftarında ünlü akademisyen Prof. Dr. Üstün Dökmen ile toplumsal konuları ele aldı.

14.03.2025 12:14
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Ramazan ayının manevi atmosferinde üyeleri ve konuklarıyla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu gecede, birlik ve beraberlik vurgulanırken, gündeme dair önemli konular da ele alındı. Programın onur konuğu olan ünlü akademisyen, yazar ve psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, iş dünyasına ve topluma dair görüşlerini paylaştı.

Programın açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, dernek olarak hem iş dünyası odaklı hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi, küresel ve bölgesel gelişmeler gibi birçok önemli konuya değinen Yavaş, kadın hakları, bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye'nin ekonomik geleceği üzerine kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği"

Başkan Yavaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü vurgulayarak yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi. Yavaş, "Birleşmiş Milletler raporlarına göre, dünyada her 10 dakikada bir kadın hayatını kaybediyor. Kadınları toplumdan silen, baskı altına alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı çağdaş Türkiye'nin temel taşlarından biri de kadın haklarıdır ve bu mirası yaşatmak hepimizin görevidir" dedi.

"18 Mart, Cumhuriyet'imizin ilk temel taşıdır"

Yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne de değinen Yavaş, bu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ruhunun simgesi olduğunu vurguladı: "Çanakkale'de gençlerimiz, analarının dualarıyla cepheye gitmiş ve Atatürk'ün dehasıyla tarih yazmıştır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın habercisidir. 18 Mart, Cumhuriyet'imizin ilk temel taşıdır. Biz ANTGİAD olarak, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"Küresel ve bölgesel gelişmeler"

Başkan Yavaş, dünya gündemindeki gelişmelere de dikkat çekerek, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını güçlendirecek adımlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

"Ortadoğu yeniden şekillenirken, Türkiye stratejik bir denge unsuru olmalıdır. Güçlü diplomasi, sağlam bir ekonomi ve birlik içinde hareket eden bir toplum, ülkemizi bu süreçte güçlü kılacaktır. İş dünyası olarak bizler de bu değişimleri iyi analiz etmeli ve doğru hamlelerle Türkiye ekonomisini güçlendirmeliyiz."

"Ailede empati, sağlıklı bir toplumun temelidir"

Programın özel konuğu Prof. Dr. Üstün Dökmen, gecede yaptığı kapsamlı konuşmasıyla ANTGİAD üyelerini bilgilendirdi. Dökmen, "Yaşamda Yılmazlık" başlığı altında, bireylerin karşılaştıkları zorluklar karşısında nasıl direnç gösterebileceklerini ve psikolojik sağlamlığı nasıl artırabileceklerini anlattı. Hayatta başarılı olmanın en önemli unsurlarından birinin yılmazlık olduğunu belirten Dökmen, "Düşmek değil, düştüğümüzde nasıl kalktığımız önemlidir" mesajını verdi.

"Ailede Empatik İletişim" konusuna da değinen Dökmen, aile içinde sağlıklı ilişkiler kurmanın en önemli yolunun empati olduğunu vurguladı. "Karşımızdakini gerçekten dinlediğimizde ve anladığımızda, iletişimimiz daha güçlü hale gelir" dedi. "Çocukla Birlikte Büyümek" başlığı altında, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gelişmesi gerektiğini belirten Dökmen, "Sadece çocuklarımızı büyütmüyoruz, onlarla birlikte biz de öğreniyoruz, değişiyoruz" diyerek ebeveynlerin çocuklarına karşı bilinçli yaklaşım sergilemelerinin önemini vurguladı.

Son olarak "Ailede Ben-Mari" kavramına değinen Dökmen, bu metafor üzerinden aile içindeki ilişkilerin sıcaklık ve hassasiyet dengesine dayandığını anlattı. Sağlıklı aile ilişkilerinin, toplumun huzur ve gelişimi açısından temel taşlardan biri olduğunu belirtti.

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, konuşmasının sonunda birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizler sadece iş insanları değiliz; bizler bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa eden gençleriz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. ANTGİAD ailesi olarak üretmeye, gelişmeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz!"

Gece, katılımcıların sohbetleri ve dayanışma duygusuyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ANTGİAD İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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