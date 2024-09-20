ANTGİAD İstişare Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ANTGİAD İstişare Toplantısı Gerçekleşti

ANTGİAD, ekonomik zorluklar ve toplumsal meselelerin ele alındığı genişletilmiş üye toplantısı yaptı.

20.09.2024 15:13
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yeni sezonun ilk genişletilmiş üye toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

ANTGİAD'da yeni sezonun ilk genişletilmiş üye toplantısı geniş katılımla yapıldı. Toplantıya ANTGİAD üyeleri ve iş dünyasından pek çok önemli isim katılırken gündem, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklar, girişimcilerin yaşadığı finansal sıkıntılar, anayasa değişikliği tartışmaları ve kadın hakları gibi toplumsal meseleler oldu. Toplantının özel konuğu ESAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Çağatay Özdoğru, iş dünyasının geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik reformlar için çağrı

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, toplantının açılış konuşmasında Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ve iş dünyasına etkilerini geniş bir perspektiften ele aldı. Yavaş, iş dünyasının büyüme potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yavaş, kamunun tasarruf politikalarını daha etkin bir şekilde uygulaması gerektiğini ve faiz oranlarının hızla düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, ekonomik iklimin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kadın ve çocuk hakları üzerine çağrı

Yavaş, Türkiye'de kadın ve çocuk haklarıyla ilgili artan sorunlara da değindi. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının toplumsal adaletin en zayıf noktaları olduğunu belirten Yavaş, bu suçların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Yavaş, "Kadınlarımız ve çocuklarımız, toplumumuzun en korunmasız kesimleri ve bu kesimlere karşı işlenen suçlar ne yazık ki caydırıcı cezalarla karşılanmıyor" diyerek ceza infaz yasasının hızla değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Türkiye ekonomisi ve kalkınma hikayesi"

Toplantının en dikkat çeken bölümlerinden biri, ESAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Çağatay Özdoğru'nun konuşması oldu. Özdoğru, Türkiye ekonomisinin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırabilmesi için inovasyona dayalı girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özdoğru, Türkiye'nin potansiyelinin yüksek olduğunu, ancak bu potansiyelin doğru stratejilerle harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özdoğru, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en büyük ekonomileri, inovasyon ve teknoloji odaklı büyümeyi önceliklendiriyor. Türkiye olarak biz de, genç girişimcilerimize daha fazla destek vererek, dünyada adımızdan söz ettirebiliriz. Ancak bu başarı, sadece bireysel çabalarla değil, güçlü bir iş birliği ve destek sistemi ile mümkün olacaktır."

Özdoğru'nun konuşmasında altını çizdiği önemli noktalardan biri de girişimcilerin global pazarlara daha rahat erişim sağlayabilmeleri oldu. Özellikle teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinin Türk iş dünyasına entegre edilmesi gerektiğini belirten Özdoğru, geleceğin girişimcilerinin bu dönüşümü yakalayanlar olacağını ifade ederek, "Dünya artık sınırları olmayan bir ticaret arenası haline geldi. Girişimcilerimiz, teknolojiyi ve dijitalleşmeyi yakından takip ederek bu rekabetçi pazarda öne çıkabilirler" diye konuştu.

ANTGİAD genişletilmiş üye toplantısı, yeni üyelere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Türkiye, antalya, Ekonomi, Finans, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD İstişare Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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