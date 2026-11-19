Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, halka arzını hisse başına 83 dolardan fiyatlandırdı.

Anthropic'ten yapılan açıklamada, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hissenin satışa sunulduğu bildirildi.

Böylelikle halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.

Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak toplamıştı.

HEDEFLENEN FİYATIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hisselerin yaklaşık 956,4 milyon adedinin Anthropic, 23,6 milyon adedinin ise belirli mevcut hissedarlar tarafından satışa sunulduğu belirtilen açıklamada, Anthropic'in hissedarların satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyeceği kaydedildi.

Sunulan hisse sayısının ve halka arz fiyatının şirketin daha önce duyurduğu hedeflerin üzerinde olması dikkati çekti. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) geçen hafta sunduğu belgede, 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar fiyat aralığından satışa sunmayı planladığını bildirmişti.

HİSSELER NASDAQ'TA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLIYOR

Anthropic'in açıklamasında, şirketin hisselerinin 19 Kasım'da Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 20 Kasım'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca şirketin aracı kurumlara 147 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük opsiyon tanıdığı ifade edildi.

Şirket, haziran ayında halka arz süreci için hazırladığı taslak belge ile SEC'e gizli olarak başvuruda bulunmuştu. Şirket, 26 Ekim'de de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e kayıt beyanı sunmuştu.