Anzer Balı Üretimine Kar Yağışının Olumlu Etkisi

Ekonomi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'na Mayıs ayında yağan karın dünyaca ünlü Anzer Balı üretimine de olumlu yansıyacağı belirtildi.

Rize'nin İkizdere İlçesi'ne bağlı Anzer Yaylası'na geçtiğimiz günlerde kar yağdı. Yağan kar yaylanın dünyaca ünlü balı olan Anzer Balı'nı akıllara getirdi. Şifa olarak bilinen ve satışı noktasında hastalara öncelik tanınan bal üretiminin kardan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünün olduğu 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda mevsim şartları değişince balında tehlikeye girme ihtimali hem üreticileri hem de tüketicileri korkuturken, Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz Mayıs ayında Anzer'e yağan karın Anzer Balı'na zararı olmayacağını, hatta toprağın ıslanması nedeniyle çiçeklerin daha fazla açmasını sağlayacağını söyledi.

Yeni bal sezonunun Anzerli arıcılar için verimli geçeceğini düşündüklerinin altını çizen Deniz "2 gün önce Rize'nin yüksek kesimli yaylalarına ve bunlardan bir tanesi olan Anzer Yaylası'na kar yağdı. Sezon itibariyle yağan bu karın Anzer balı üretimine zararlı etkisi olacağını düşünmüyoruz. Zaten çiçekler daha açmamış. Ot ve çimenlerin büyümeleri daha yeni başladı. Bunun faydası olacağını düşünüyoruz. Toprağın tekrar ıslanması çiçeklerin daha fazla açmasına sebep olacağının kanaatindeyiz. Mayıs sonu itibariyle arıcılarımız kovanlarını taşıyacaklar. Yeni sezonun bal hasat dönemi Ağustos ayının 15 ile 20'si olması nedeniyle bu zaman zarfında değişken olacaktır. Şuan da sezon itibariyle gözlemlediğimiz yeni sezonun verimli geçeceği yönündedir" şeklinde konuştu. - RİZE