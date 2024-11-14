Arabuluculuk Güçlendirilecek

Ekonomi

Bakan Yardımcısı Yıldırım: "Arabuluculuk sistemini, ülkemizde geliştirerek ve daha da güçlendirerek sürdüreceğiz"

"Arabuluculuk, hukuk sistemine uygun bir bilim dalıdır"

İSTANBUL - Arabuluculuk haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, "Arabuluculuk hukuk sistemine uygun bir bilim dalıdır. Arabuluculuğu sadece mahkemelerin iş yükünü azaltmak için düşünmemek gerekir. Kendi örf ve adetlerimize de uygun bir sistem olan arabuluculuk sistemini, ülkemizde geliştirerek daha da güçlendireceğiz" dedi.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından düzenlenen Arabuluculuk Haftası etkinliği gerçekleşti. Etkinliğin ilk günü Ankara'da gerçekleşirken, 2'nci ve 3'üncü günü İstanbul'da yapıldı. Etkinlikte arabuluculuğun önemi masaya yatırılarak, gelecek dönemlerde neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yapıldı. Programa Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım katıldı. Arabuluculuğun geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Arabuluculuk, hukuk sistemine uygun bir bilim dalıdır. Arabuluculuğu sadece mahkemelerin iş yükünü azaltmak için düşünmemek gerekir. Kendi örf ve adetlerimize de uygun bir sistem olan arabuluculuk sistemini, ülkemizde geliştirerek ve daha da güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Program, Adalet Bakanı Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, TURAMEP sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, TURAMEP Başkanı Av. Arb. Nihat Şimşek'in katılımı ile gerçekleşti.

"Arabuluculuk sayesinde dostane çözümler sağlanmaktadır"

14 Kasım Arabuluculuk günü kapsamında bir programda konuşan Adalet Bakanı Yardımcısı Hurşit Yıldırım, " Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda sağladığımız güven ve istikrar, ülkemizi büyüyen bir ekonomi haline getirmiştir. Özellikle teknoloji ve finansal alanlarda yaşanan gelişmeler, insanlar ve kurumlar arasındaki ilişkilerin çeşitlenmesine neden oldu. Ticari ilişkiler ve kişiler arası ilişkilerden doğan hukuki uyuşmazlıkları çözme noktasında akla ilk gelen, yargı yoluyla mahkemelerde dava açmaktır. Ancak, çıkan tüm sorunların mahkemelere bırakılması yargının iş yükünün artmasına neden olmuştur. Bu nedenle gerek tüm dünyada gerekse ülkemizde alternatif çözüm yöntemleri ortaya çıkmıştır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her uyuşmazlık, arabuluculuğa elverişlidir. Arabuluculuk sayesinde dostane çözümler sağlanmaktadır. Arabuluculuk hem dünyada hem de ülkemizde tercih edilmektedir. Arabuluculuktaki müzakereler aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sağlamaktadır. Arabuluculuk hukuk sistemine yardımcı olan bir bilim dalıdır" ifadelerini kullandı.

Çok yakın zamanda arabuluculuğun daha da önem kazacağını belirten Yıldırım, "Arabuluculuğu şu anda daha da geliştirerek dünyaya mevzuat olarak ithal eden bir ülke haline geldik" diyerek sözlerini tamamladı.

"Ülkemizde 6 milyondan fazla arabuluculuk anlaşmasına imza atıldı"

TURAMEP sözcüsü Arabulucu Dr.Umut Metin, "Programımızın bugün 3'üncü günü. Adalet Bakanımızın katılımı ile ilk gün Ankara'daydık. Arabuluculuk kutlamaya değer çünkü toplumsal barış için önemli işlere imzalar atıyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli durum. İnsanlarımız artık problemlerini kavga ederek değil, arabuluculuğa başvurarak el sıkışarak çözebilme kültürünü edindiler. Arabuluculuk artık 10 yaşında. Arabuluculuk dünyada kabul görüyor duruma geldi. Programda farklı sektörlerin temsilcilerin bulunduğu etkinliklerle devam ediyoruz. Bugün ise banka, sağlık ve inşaat sektörünün temsilcileri bir araya gelecek. Ülkemizde 6 milyondan fazla arabuluculuk anlaşmasına imza atıldı. Arabuluculuk başarısı paha biçilemez düzeyde çok yüksek. Toplumda uzun yıllar sürecek davalar yerine kısa sürede sorunların geride kalabilmesi hem adliyeler üzerindeki yükü aldı hem de insanlar sorunlarını kısa sürede geride bırakır hale geldiler. Özellikle insanlar adliyeye gitmeden sorunlarını çözer halde geldiler" şeklinde konuştu.

Arabuluculuğun iş dünyasına yansımaları adlı oturumu Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Resat Bahat, Özyurtlar Holding Ceosu Selim Vural'ın katılımı ile gerçekleşti.