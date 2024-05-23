Aras Kargo, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belirlemek İçin Avusturya Postanesi ile İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Aras Kargo, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belirlemek İçin Avusturya Postanesi ile İşbirliği Yapacak

Aras Kargo, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belirlemek İçin Avusturya Postanesi ile İşbirliği Yapacak

Aras Kargo, Avusturya Postanesi ve ilgili iştirak şirketleri ile İstanbul'da bir araya gelerek sürdürülebilirlik süreçlerinde birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Organizasyonda, şirket bünyesinde bir Yetkinlik Merkezi kurulmasına ve ESG faaliyetlerinin merkezileştirilmesine karar verildi. Ayrıca, elektrikli araçlar ve kargo teslimatında sürdürülebilir diğer alternatif çözümler gibi konular da ele alındı.

23.05.2024 11:25
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Aras Kargo, sürdürülebilirlik hedeflerinde yeni yol haritasını belirlemek için Avusturya Postanesi ve ilgili iştirak şirketleri ile İstanbul'da bir araya geldi. Sürdürülebilirlik süreçlerinde birlikte hareket etmenin öneminin ve etkisinin vurgulandığı organizasyonda, şirket bünyesinde bir Yetkinlik Merkezi kurulmasına ve ESG faaliyetlerinin merkezileştirilmesine karar verildi.

Aras Kargo, 13-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da; Avusturya Postanesi ve ilgili iştirak şirketleri ile bir araya geldi. Sürdürülebilirlik süreçlerinde yeni yol haritaları belirlenerek şirketin sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve deneyimlerinin diğer ülkelerle paylaşılabilmesi için bir Yetkinlik Merkezi kurulmasına ve ESG faaliyetlerinin merkezileştirilmesine karar verildi.

Organizasyon, Avusturya Postanesi ve ona bağlı kargo hizmeti veren Doğu Avrupa ülkelerindeki ( Sırbistan, Slovakya, Hırvatistan, Macaristan, Bulgaristan, Slovenya ve Bosna Hersek ülkelerindeki; Express One, Overseas, Slovak Parcel Service S.R.O, City Express adındaki) iştirak şirketlerinin yetkilileri, Aras Kargo iştiraki olan Azerbaycan'daki Starex Global şirket yetkilileri ve Aras Kargo sürdürülebilirlik ekibi ile birlikte gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik süreçlerinde birlikte hareket etmenin öneminin ve etkisinin vurgulandığı bu iki gün süren organizasyonda; elektrikli araçlar ve kargo teslimatında sürdürülebilir diğer alternatif çözümler, enerji tüketiminde verimlilik, yenilenebilir enerji, EU Taxonomy gibi çok sayıda sürdürülebilirlik konusunun işlendiği toplantılar ve atölye çalışmaları yapıldı.

"Çevresel, sosyal ve yönetişim süreçlerini tek merkezden yöneteceğiz"

Toplantının açılışını yapan Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, yeni oluşum ve gelecekte yapılması öngörülen ortak sürdürülebilirlik projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Şirket olarak, sürdürülebilirlik süreçlerinde önemli adımlar attık ve sürdürülebilirlik komitemizle birlikte izlediğimiz bir yol haritamız var. Bu kapsamda, iki gün süren toplantılarımızda Avusturya Postanesi'nin 7 CEE ülkesinden iştirak şirketleriyle ve ayrıca Azerbaycan'daki iştirak şirketimizle bir araya gelerek sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirebileceğimiz projeleri değerlendirdik. Aras Kargo bünyesinde kurulacak Yetkinlik Merkezi (Competence Center) yapılanmasıyla; çevresel, sosyal ve yönetişim süreçlerinde ilgili grup şirketlerinin de sürdürülebilirlik hedeflerine zamanında ulaşması için ortak yol belirlenmesi amaçlandı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aras Kargo, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belirlemek İçin Avusturya Postanesi ile İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aras Kargo, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belirlemek İçin Avusturya Postanesi ile İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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