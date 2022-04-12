Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi - Son Dakika
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Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi

12.04.2022 12:01
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi

Dünya çam balı üretimi lideri Muğla'da bal dışındaki arıcılık yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla Muğla Valiliği tarafından başlatılan 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi' projesi çalışmaları devam ediyor.

Dünya çam balı üretimi lideri Muğla'da bal dışındaki arıcılık yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla Muğla Valiliği tarafından başlatılan 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi' projesi çalışmaları devam ediyor. Muğla- Aydın karayolu, Kafaca yol ayrımında merkezin inşaatı devam ederken, arıcılara da eğitimler verilmeye başlandı.

Eski çağlardan bu yana birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinen ve günümüzde gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşması sonrası, alternatif tedavi seçeneklerinin en önemlileri arasında bulunan arı ürünleri ile ilgili ülkemizde son yıllarda çalışmalar başlatıldı. 2014 yılında yayınlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğiyle birlikte apiterapi merkezleri kurulmaya başlandı.

Muğla'da, 334 köyde, 4 bin 700 aile, 930 bin kovanla Türkiye'de arıcılık sektörünün lider illerinden. Muğla'da başlıca arıcılık ürünü çam balı olurken, Türkiye üretiminin yaklaşık olarak yüzde 80'lik kısmını karşılıyor. Çam balı üretiminde lider konumundaki Muğla'da Valilik öncülüğünde hazırlanan 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi' projesi uygulama süresi iki yıl devam edecek. İki yılda toplam 520 arıcı eğitilerek arı ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik bal üreticilerinin belgelendirilmesi hedefleniyor.

10 milyon liralık proje

Bal dışında kalan arı ürünlerinin katma değeri yüksek ürünler olarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Çam balı üretiminde lider konumundaki ilimizde Apiterapik ürün AR-GE İnovasyon ve Ürün Projesi hayata geçirilmekte. 10 milyon liralık bu projenin yaklaşık 7 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe olarak gönderilmiştir. Bu proje ile katma değeri yüksek bir ürün olan arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefliyoruz. Proje ile apiterapik arıcılık ürünleri işleme, paketleme ve uygulama merkezi kurulacak, ülkemizde çok az miktarda üretilen arı sütü, polen, arı zehri ve propolis gibi ürünler işlenecek, Muğla'mızdaki endemik bitkiler çam balı, zeytinyağı bir araya getirilerek sağlıklı apiterapik ürünler üretilerek aynı zamanda tıpta da kullanılması sağlanacak, sağlık turizmi anlamında da ilimize katkı sağlayacak. Proje ile aynı zamanda çam balının, zeytinyağının tanıtımına, pazarlamasına ve markalaşmasına da büyük katkısı olacaktır" dedi. - MUĞLA

Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi

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Muğla Valiliği, Türkiye, Aydın, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi - Son Dakika


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