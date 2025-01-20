Aşan'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika
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Ekonomi

Aşan'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Aşan\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katılım

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

20.01.2025 11:49
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafına oy veren Aşan, "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın çektiği "Tribünde protesto" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde oyunu Hesham Elsherif'in çektiği "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafından yana kullanan Aşan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğraflarını oyladı.

Oylamanın ardından Aşan, şunları söyledi:

"AA, özellikle mazlum coğrafya dediğimiz coğrafyanın adını duyurmaya, orada olanları bir karenin içerisinde dondurarak bütün öyküsüyle beraber, tüm dünyaya yayılmasına öncülük etmeye devam ediyor. İnşallah bu misyonunu her sene biraz daha üstüne katarak devam ettirecek. Her türlü olayda tarafsızlığını koruyup, o olayları olduğu gibi tüm dünyaya servis eden bu anlamda tek ajans, Anadolu Ajansı. Hep gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Göksel Aşan, Ekonomi, Finans, Yaşam, Ajans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aşan'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika

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