Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan\'dan ilk açıklama geldi

Ekonomi

Bingöl\'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu. Milyonların beklediği karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

CumhurbaşkanıErdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.