Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni asgari ücretin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

24.12.2024 20:54  Güncelleme: 21:10
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu. Milyonların beklediği karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

CumhurbaşkanıErdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan\'dan ilk açıklama geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (81)

  • Erhan Ural:
    Ben hakkımı helal etmiyorum haram olsun keşke bunlara oy atacagımla kollarım kırılsaydı vadandası hiç düşünmüyorlar 171 20 Yanıtla
  • İbrahim Tokgöz:
    Allâh seni başımızdan eksik etmesin,, sağol reis 37 128 Yanıtla
  • Doki:
    Çok güzel dalga geçiyorlar.Keser döner ,sap döner gün gelir hesap döner. 130 14 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    Allah seni bildiği gibi yapsın 93 12 Yanıtla
  • Olcay Aci:
    %45 enflasyon %30 artış nasıl bir denklem anlamak mümkün değil.. 96 3 Yanıtla
  • özer Iliksiz:
    zam yapsaydı secim kazanamazdı şimdi kesin bir dahaki secimde aday olup garantiledi yurdum insanı deveyi misali 65 5 Yanıtla
  • Fatih Kiraz:
    Yakarsa dünyayı garipler yakar 59 4 Yanıtla
  • Serkan KURT:
    Yorumsuz gerçekten ... 59 4 Yanıtla
  • Fero63 null:
    yazıklar olsun 57 3 Yanıtla
  • Emre Güray:
    Ne bekliyordunuz? Zaten belliydi bu kadar olacağı... 43 7 Yanıtla
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