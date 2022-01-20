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Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor! - Son Dakika

Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!

20.01.2022 14:27
Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!

Tüm İşçi Hakları Derneği Başkanı Yalçın Varal, bazı işverenlerin çalışanları ile pazarlık yaparak yeni asgari ücreti uygulamadıklarını açıkladı. Çalışanın banka hesabına yatırılan maaşından 1000 lirasının geri istendiğini belirten Vural, işsiz kalmaktan korkan çalışanların bu uygulamayı kabul ettiğini anlattı.

Tüm İşçi Hakları Derneği Başkanı Yalçın Varal, asgari ücretin 4 bin 253 liraya çıkarılmasının ardından bazı işverenlerin çalışanları ile pazarlık yaptığını ve yeni asgari ücreti uygulamadıklarını söyleyerek, ceza ve denetimlerin caydırıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Son dönemde Denizli'de bu yönde şikâyetlerin arttığını, işverenin çalışanın banka hesabına yatırdığı maaşından 1000 lirasını geri getirmesini istediğini söyleyen Varal, "Bu durum sadece Denizli'de değil tüm Türkiye'de yaşanıyor. Çalışana baskı yapılıyor. İşsiz kalma endişesi yaşayan çalışanlar da mecbur kalıyor" diye konuştu.

''İŞTEN ÇIKARMAKLA TEHDİT EDİLİYORLAR''

Çalışanların maaşları yattıktan sonra bir kısmını ertesi gün çalıştıkları firmanın muhasebesine teslim ettiklerini belirten Varal, "Bazı işverenler yeni asgari ücreti uygulamayacaklarını, isterlerse daha düşük ücretle çalışabileceklerini aksi halde işten çıkarılacaklarını bildirdiler. İşsiz kalmaktan korkan işçiler bu duruma razı oldu. Yasal olarak paralar bankaya yatırılıyor. Yani kayıtlara geçiyor. Ancak işçi ücretin bir bölümünü ertesi gün muhasebeye teslim ediyor" dedi.

''CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL''

İş Kanunu'na göre, maaşların asgari ücretin altında ödenmesi durumunda her işçi için işverene 125 TL cezai yaptırım uygulandığını söyleyen Varal, şöyle devam etti: "Bu rakam caydırıcılıktan uzak ve komiktir. Ceza denetimlerinin sıklaştırılması ve caydırıcılığı artırılmalıdır. Bu ödemeler haklı fesih nedenidir."

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor! - Son Dakika
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