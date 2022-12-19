Bakan Bilgin, "Asgari ücrette uzlaşmaya varacağız" dedi, gözler yarın gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi - Son Dakika
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Bakan Bilgin, "Asgari ücrette uzlaşmaya varacağız" dedi, gözler yarın gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi

19.12.2022 11:21

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesi için düzenlenecek olan üçüncü toplantıya dair, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız." ifadelerine yer verdi. Bilgin'in sözleri sonrası gözler yarın yapılacak toplantıya çevrildi. İşte asgari ücret maratonuna dair bilinmesi gereken tüm detaylar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı; 7 Aralık ve 14 Aralık tarihlerinin ardından yarın gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.

BAKAN BİLGİN: SALI GÜNÜ UZLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ

Hafta sonu salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." demişti. Bu açıklamanın ardından milyonlarca vatandaşın gözü, yarınki toplantıya çevrildi.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti. Ancak asgari ücretliler bu rakamları yetersiz buluyor. Kamuoyunda en az yüzde 50 zam beklentisi oluşurken, kulislerde asgari ücretin 8 bin ile 8 bin 500 lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor. İYİ Parti asgari ücret için 9 bin 600 TL rakamını dile getirirken, CHP'den ise 10 bin lira teklifi gelmişti.

Öte yandan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine değinilirken 7 bin 785 TL rakamının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayarak "Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" demiş ve "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" diye eklemişti.

Masadaki diğer formül ise temmuzdaki artışın yıllık enflasyona tamamlanması. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam yapılmıştı. Buna göre, formülün uygulanması durumunda asgari ücrete uygulanacak zam oranı yüzde 40 olacak. Asgari ücrete en az yüzde 40 oranında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu rakama 10 puanlık refah payı da eklenerek zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği konuşuluyor.

ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin, 'Asgari ücrette uzlaşmaya varacağız' dedi, gözler yarın gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi - Son Dakika


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