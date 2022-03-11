ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yeni konjonktür Türkiye'nin elini güçlendirdi" - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Ukrayna- Rusya arasındaki çatışma ortamının Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemini bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti.

ASKON tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, Türkiye'nin jeopolitik konumunun özellikle enerji koridoru açısından büyük önem arz ettiğini ve AB ile ABD'nin bunun yeniden farkına vardığını belirtti.

Ukrayna-Rusya geriliminin yeni konjonktürel gelişmeleri de beraberinde getirdiğini, özellikle güvenli ve maliyeti düşük enerji koridoru meselesinin yeniden AB ve ABD'nin gündemine geldiğini aktaran Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB, gazının kabaca yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor. Ulaştırma ve Çevre Araştırma Grubu'nun rakamlarına göre, bu bağımlılık günde yaklaşık 118 milyon dolara mal oluyor. AB alternatif gaz kaynakları bulmaya çalışıyor. Orta ve uzun vadede daha yeşil güç kaynaklarının kapasitesini ikiye katlayarak enerji verimliliğini artırmayı düşünüyorlar. Ne var ki bu adımların hayata geçirilmesi bir hayli zorlu ve uzun bir süreç isteyen konular. Sonuç olarak enerji konusunda Rusya'ya bağımlı olan AB ülkelerinin ivedi bir şekilde Rusya harici güvenli limanlara ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın son dönemlerde yürüttüğü diplomatik temaslardan da bunu ziyadesi ile anlamaktayız. Türkmenistan, Azerbaycan, İran, İsrail ve Orta Doğu'nun gazı ve petrolü için yegane güvenli, maliyeti düşük enerji koridorunun tek geçiş noktası ise Türkiye'dir."

Aydın, bu nedenle AB ve ABD'nin Türkiye'ye yöneleceğini, gelişen bu yeni konjonktürün ise Türkiye'nin elini güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye bu konuda oluşturulacak her türlü masaya eli çok güçlü bir şekilde oturacaktır. Bu nedenle Akdeniz kıta sahanlığı, Kuzey Kıbrıs, Suriye ve Libya meselelerini gündeme getirmeli, buradaki çözümsüzlüklerin giderilmesi noktasında taleplerini ileterek bir an önce çözüme ulaştırılmasını sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.