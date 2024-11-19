ASO 61. Yılını Kutladı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO), 61. kuruluş yıl dönümünü üyelerinin bir araya geldiği etkinlikle kutladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO Başkanı Seyit Ardıç, etkinliğin açılışında, 61. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

ASO'nun, Ankara'nın gelişmiş sanayi kentlerinden birine dönüşmesinde mihenk taşı olduğuna dikkati çeken Ardıç, "Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen başarılarla dolu 61 yılı geride bırakırken, geleceğimize güvenle ve umutla bakıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'e giderek Ulu Önderimiz Atatürk'e verdiğimiz sözü bir kez daha dile getirdik. 'Emanetin emanetimizdir, kurduğun Cumhuriyet'i senin ilkelerin ve devrimlerin ışığında daha da ileriye taşıyacağız.' Geleceğimizden umutluyuz çünkü verdiğimiz sözü yerine getirmek için azimle çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Ardıç, dijital çağı çok iyi kavrayarak yüksek teknolojili üretime geçmek zorunda olduklarını vurguladı.

Ardıç, sanayicilerin talep ve sorunlarını devletin en üst makamlarına çözüm önerileriyle ilettiklerini ve üyelerin küresel gelişmelere hızla uyum sağlayabilmesi için pek çok proje yürüttüklerini kaydetti.

Odanın hazırladığı kapsamlı çalışma raporlarıyla durum tespiti yaptıklarına ve karar vericilere politika önerileri sunduklarını anımsatan Ardıç, "Ankara, yüksek teknolojiye geçişin temel göstergelerinden olan AR-GE harcamalarında Türkiye birincisi oldu. Ankara, 2024'ün 10 ayında 11,4 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak, İzmir'i de geride bıraktı ve 4'üncü sıraya yükseldi. ASO'nun hedefi Ankara'yı sanayi ve teknolojide lider bir kent yapmak. Türkiye'nin üretime dayalı en büyük teknoloji üssünü kurmak için çalışmalara başladık." değerlendirmesinde bulundu.

ASO Ankara Teknoloji Üssü'nün, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçların karşılanacağı, tam donanımlı ve AR-GE'ye dayalı üretim merkezi olacağını bildiren Ardıç, şunları kaydetti:

"Teknolojide lider bir kentin Odasına, ünvanına uygun bir endeks yayınlamak yakışırdı. Biz de yakışanı yapacağız. İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi'ni yayınlayacağız. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmayı aralıkta Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda kamuoyuyla paylaşacağız. İllerimizin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi'ni bundan böyle her yıl ASO açıklayacak. Ayrıca üyelerimizin faydalanacağı tam donanımlı ASO İncek Sosyal Tesisleri projesini de hayata geçireceğiz."