ASO Başkanı: Enflasyonla mücadele programı sürdürülmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bu yılın Türkiye ekonomisi için son derece kritik olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayimizin dönüşümü çok büyük önem taşımaktadır." dedi.
Ankara Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO'nun eski yöneticileri ile Ankaralı sanayiciler katıldı.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, ASO'nun, her zaman sanayicinin yanında ve onların sesi olduğunu söyledi.
Avrupa'nın en güçlü odalarının üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ASO'nun da üyelerine aynı standartta, hatta daha fazla ve daha kaliteli hizmet verdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ASO'nun söz konusu kaliteyi akredite alarak da belgelendirdiğini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında, OSB'den mesleki eğitime ve yüksek teknolojiye kadar pek çok alanda hizmet verdiğini dile getirerek, "60 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığınız, devamlı güçlendirdiğiniz kurumsal yapınız, hayata geçirdiğiniz projeler ve Ankara'mıza kazandırdığınız çalışmalarla iftihar ediyorum." diye konuştu.
ASO'dan ekonomi politikalarına tam destek
ASO Başkanı Seyit Ardıç da Oda'nın hikayesinin 1963'te Ulus'ta bir iş hanının küçük bir dairesinde başladığını anlattı.
O günden bu yana, çok zorluklara tanıklık ettiklerini kaydeden Ardıç, tüm yaşananlara karşın ilke ve değerin değişmediğini ifade etti.
Ardıç, üretme ilkelerinden taviz vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de gelişmesine katkıda bulunma misyonundan vazgeçmedik. O yüzdendir ki bugün; 13 organize sanayi bölgesi, 149 Ar-Ge merkezi, 36 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, 40 meslek grubu ile 10 bine yakın üyeye ulaştık. Bugün Ankara; üretimde Türkiye'nin en büyükleri arasına girdi. Başkentimiz,12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı. Dünyanın en büyük 250 müteahhidinin yaklaşık yüzde 10'u Ankara'da."
Ankara'nın, beşeri, sosyal, ekonomik ve entelektüel sermayesiyle Türkiye'nin ileri teknoloji ürün ve hizmetlerinin üretilmesine de öncülük ettiğini dile getiren Ardıç, Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapmak amacıyla üretime dayalı teknoloji üssünü hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Ardıç, enflasyonla mücadeleye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
"2024 yılı ekonomimiz için son derece kritik bir yıl. Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayimizin dönüşümü çok büyük önem taşımaktadır. Enflasyonun düşmesi, sıkıntıların aşılması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için uygulamakta olduğunuz ekonomi politikalarına tam destek vereceğimizi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak isterim."
Konuşmaların ardından " İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar" kategorilerinde başarı gösteren 68 firmaya ödülleri verildi.
Son Dakika › Ekonomi › ASO Başkanı: Enflasyonla mücadele programı sürdürülmeli - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bayraktar, 35. gününde olan çalışmalarda önceliklerinin 9 işçiye ulaşmak olduğunu belirtti ve ailelerle birlikte oruçlarını açtıklarını söyledi. Bakan, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve bekleyişin bir an önce son bulmasını temenni etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de vatandaşlarla iftar yaparak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Şimşek, Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için her türlü desteği vermek üzere çalışmalarını yaptıklarını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine Avrupa standartlarında hizmet verdiğini belirterek, ASO'nun kurumsal yetkinliğini sürekli geliştirdiğini ve üyelerinin hak ve menfaatlerini koruduğunu söyledi. ASO'nun 60. kuruluş yıl dönümü töreninde 68 üyeye ödül verildi.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığındaki araştırma ekibi, Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Üniversite, sinirbilim alanındaki çalışmaları ve kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri üzerine sunumlar gerçekleştirdi.
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Kilis Polateli Şahinbey OSB'nin hayata geçmesiyle kentin ciddi ivme kazanacağı belirtildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla enerji ve su sorununun çözüleceği ifade edildi. Yatırımcılara her türlü altyapının hazır hale getirileceği taahhüt edildi. Amanos Tünelleri'nin yapımıyla Mersin Limanı'na olan bağımlılığın ortadan kalkacağı vurgulandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde; OSB girişinde yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırmak amacıyla hazırlanan 3 katlı kavşak projesinin temeli, törenle atıldı.
İstanbul Havalimanı, Eurocontrol'ün yayımladığı rapora göre şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa'daki 10. en yoğun havalimanı oldu.
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