ASPİLSAN Enerji'den Yeşil Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

ASPİLSAN Enerji'den Yeşil Dönüşüm Vurgusu

ASPİLSAN Enerji\'den Yeşil Dönüşüm Vurgusu

ASPİLSAN Enerji, lityum iyon pillerle karbon ayak izini azaltıyor ve yeşil dönüşüme katkı sağlıyor.

19.04.2025 11:29
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ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, ürettikleri pil ile bataryaların karbon ayak izinin azaltılmasına ve yeşil dönüşümün tamamlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

ASPİLSAN Enerji 44 yıldır savunma sanayisini enerji alanında güçlendirirken, Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini de üreterek savunma sanayisi ve özel sektöre yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ürettiği çevreci bataryalarla yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen fabrika, temiz enerji pazarına yönelik yatırımlarla uluslararası işbirliklerini de geliştiriyor.

Ürünlerini Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu ülkelerine de gönderen firma, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Şirket tarafından 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla Kayseri'de kurulan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nin de yıllık yaklaşık 21 milyon pil üretebilme kapasitesi bulunuyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan şirketin, Türkiye'nin ilk Silindirik Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nde üretilen pillerle hem savunma sanayisinin hem de özel sektörün ihtiyaçlarının yerli olarak karşılandığını söyledi.

Kayseri ve Ankara'daki AR-GE merkezlerinde ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ın ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projeleri ile kritik savunma sistemlerinin de ASPİLSAN tarafından üretildiğini anlatan Özdemir, 300 farklı ürünü tesislerinde çıkardıklarını dile getirdi.

Özdemir, telsiz, gece görüş sistemi, karıştırıcı sistem bataryaları, tanksavar sistem bataryaları, mayın tarama ve bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar ile anti-torpido bataryalarının da geniş mühendis kadrosuyla tasarlandığını vurguladı.

Enerji depolama alanında önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Özdemir, telsiz, silah sistemleri, mühimmat, uçak, helikopter, fırkateyn, raylı sistemler, telekomünikasyon ve uzay alanındaki birçok ürünle dünyada söz sahibi olduklarını ifade etti.

Yeşil dönüşüm temasıyla çevreci teknolojiler üretiliyor

Karbon ayak izini azaltmaya yönelik de önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Böyle giderse 2050'ye kadar dünyadaki karbon emisyonunun 5'te 1'i savunma sanayisinden kaynaklanacak. Dolayısıyla üretmiş olduğumuz sistemlerle dünyada karbon ayak izini düşüren, yeşil dönüşüm temasıyla barışık ve daha çevreci teknolojiler yapıyoruz. Bu bakımdan ürettiğimiz lityum iyon pil, batarya paket ve çözümleri daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak için karbon ayak izinin azaltılmasına ve yeşil dönüşümün tamamlanmasına katkıda bulunuyor.

İhraç ettiğimiz ürünlerin içerisindeki bileşen unsurları ne kadar yerliyse, ülkemizdeki cari açığı kapatmak için bu ürünlerin satışının etkisi daha büyük oluyor. Bu noktada yaptığımız ürünler ihracat anlamında bir değer buluyor. Bu anlamda çevre teması, kritik yatırımları, insan kaynağı hususunda büyük gayret ve sonuçlar üreten bir şirketiz."

Özdemir, önemli yatırımlarla daha çevreci bir yapıya bürüneceklerini belirterek, yeni nitelikli batarya ve pilleri üretmek için tesiste bulunan rezerv alanlarda yatırımların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASPİLSAN Enerji'den Yeşil Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika

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