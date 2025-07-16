ASPİLSAN Enerji IDEF 2025'te - Son Dakika
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Ekonomi

ASPİLSAN Enerji IDEF 2025'te

16.07.2025 12:34
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Yerli enerji çözümleriyle IDEF 2025'te yer alacak ASPİLSAN, yeni ürünlerini sergileyecek.

ASPİLSAN Enerji, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025'e en yeni ürünleriyle katılacak.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve milli enerji çözümleriyle savunma sanayinin kesintisiz gücü olan ASPİLSAN Enerji, 22-27 Temmuz'da düzenlenecek IDEF 2025'te sektör paydaşlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

9. salon C04 numaralı stant alanında ziyaretçilerini ağırlayacak ASPİLSAN Enerji, fuarda savunma ve sivil alanlara yönelik geliştirdiği en güncel ürün ve teknolojilerini sergileyecek.

Fuarda tanıtılacak ürünler arasında savunma sistemleri bataryaları, farklı tip ve güçlerde taşınabilir enerji depolama sistemleri, havacılık bataryaları, su altı sistemlerine özel bataryalar, elektrikli araç bataryaları, yerli olarak üretilen ASPİLSAN INR18650A28 lityum iyon şarj edilebilir pil ve pilin bileşenleri, raylı sistem bataryaları, telekomünikasyon sektörüne özel enerji çözümleri yer alacak.

Uzay, hava, kara, deniz ve siber platformlara yönelik kritik öneme sahip batarya çözümleriyle dikkati çeken ASPİLSAN Enerji, özellikle insansız hava araçları, torpidolar ve uzay sistemleri için geliştirdiği yüksek performanslı bataryalarıyla IDEF 2025'in odak noktalarından biri olacak.

Türkiye'nin enerji depolama alanındaki öncü markası olarak yerli üretim kabiliyetiyle dikkati çeken ASPİLSAN Enerji, IDEF 2025 kapsamında çeşitli işbirlikleri ve anlaşmalara da imza atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, IDEF 2025'in stratejik sektörlerin geleceğini şekillendiren bir vizyon platformu olduğunu belirterek, "ASPİLSAN Enerji olarak yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz ileri teknoloji batarya çözümlerimizi hem savunma hem de sivil alanlarda ülkemizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Savunmadan uzay sistemlerine, deniz altı araçlarından elektrikli mobiliteye kadar geniş bir yelpazeye enerji sağlayan çözümlerimizi yerinde görmek ve işbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere tüm sektör paydaşlarını standımıza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Spor, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASPİLSAN Enerji IDEF 2025'te - Son Dakika

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