Assan Panel, İngiltere\'de Yeni Üretim Tesisi Kurdu

Kibar Holding'in globalleşme vizyonu doğrultusunda Birleşik Krallık'ta temelleri atılan Assan Panel'in yeni üretim tesisi, Avrupa'daki büyümenin simgesi olacak. Suffolk'ta yer alan 'Freeport East' bölgesinde yükselecek yeni tesis, 45 milyon sterlinlik yatırımla İngiltere ve Avrupa pazarına şirketin yüksek teknoloji ürünlerini sunacak.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren sandviç panel sektörünün öncüsü Assan Panel, Avrupa'daki büyüme planları doğrultusunda Birleşik Krallık'ın Suffolk bölgesinde kuracağı yeni üretim tesisinin temelini attı. Stratejik lokasyonu sayesinde Avrupa pazarı için önemli rol üstlenen Freeport East serbest ticaret bölgesindeki Gateway 14 yerleşkesinde atılan temel ile Assan Panel'in bölgedeki yatırımı resmen başlamış oldu.

Yeni tesis, şirketin sürdürülebilirlik vizyonu, Ar-Ge gücü ve yüksek teknolojili ürünleriyle Avrupa pazarında rekabet avantajı oluşturacak. 45 milyon sterlinlik yatırımla 2025 sonunda tamamlanması planlanan Assan Panel, Birleşik Krallık ve çevre pazarlara lojistik avantajlarla doğrudan erişim sağlayacak.

"Üretim gücümüzü dünyaya taşıyoruz"

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı yaptığı açıklamada, "Bugün Assan Panel'in Avrupa pazarındaki kalıcı varlığı için önemli bir eşiği geride bıraktık. Bu yatırım, sadece şirketimizin değil, aynı zamanda Türk sanayisinin global ölçekteki rekabet gücünün de önemli bir göstergesi olacak. Yeni tesisimizle İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında büyümeyi, ülkemizin üretim gücünü daha fazla coğrafyaya taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Avrupa pazarının ihtiyaçlarını öngören çözümlerimizle fark oluşturacağız"

Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar ise, "Yurt dışı yatırımlarımızda edindiğimiz tecrübe ve teknik kabiliyetle, Birleşik Krallık'ta kuracağımız üretim üssümüz bize önemli avantajlar sağlayacak. Assan Panel bugün, SmartCore, Güneş Enerji Sistemi uyumlu taş yünü panel gibi üretici teknolojileriyle Avrupa regülasyonlarını şimdiden karşılayan, yangın dayanımı yüksek ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Avrupa pazarına yakın konumuyla bize stratejik avantaj sağlayacak yeni tesisimiz sayesinde, sertifikalandırılmış ürün kalitemiz ve müşteri odaklı üretim anlayışımızla Avrupa pazarında güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Yenilenebilir enerjiyle üretimi destekliyoruz""

Freeport East CEO'su Steve Beel de yaptığı açıklamada, "Şirketin yeni tesisi, Freeport East'in firmalara sunabileceği uluslararası yatırım, düşük karbonlu inovasyon ve bölgesel büyüme için oluşturduğu güçlü platformun bir göstergesi" dedi.

Yeşil sanayi dönüşümüne katkı

Yapılan açıklamaya göre, Assan Panel tesisinin inşa süreci, geçtiğimiz mart ayında Freeport East ile imzalanan yeşil sanayi dönüşümünde ortak hareket etmeyi amaçlayan Mutabakat Zaptını takiben başladı. Yeni tesis, enerji verimli yalıtım ve cephe sistemleri üretimine odaklanarak hem Birleşik Krallık'ın hem de Avrupa'nın karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunacak.

Yeni yatırım, şirketin düşük karbonlu üretim taahhüdünün somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Tesisin enerji ihtiyacının tamamı güneş enerjisinden sağlanacak. Bu yönüyle yatırım, Freeport East bölgesinin sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırma hedefiyle de uyum gösteriyor. - İSTANBUL