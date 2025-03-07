Assan Panel, Londra'da Sürdürülebilirlik Stratejisini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Assan Panel, Londra'da Sürdürülebilirlik Stratejisini Tanıttı

Assan Panel, Londra\'da Sürdürülebilirlik Stratejisini Tanıttı

Assan Panel, Londra'daki Futurebuild 2025 fuarında, İngiltere'deki 45 milyon sterlinlik yatırımını duyurdu.

07.03.2025 12:23
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Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen yapı fuarı 'Futurebuild 2025' kapsamında katıldığı oturumda, Avrupa'daki sürdürülebilir inşaat trendlerine katkı sağlayan inovatif ürünlerini, Birleşik Krallık'ta 45 milyon sterlinlik tesis yatırımlarını ve Assan Panel'in sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini katılımcılarla paylaştı. Akar, Suffolk'ta bu yıl tamamlanmasını planladıkları yeni üretim tesisinin, Assan Panel'in Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarına daha hızlı, etkin ve rekabetçi çözümler sunmasını sağlayacağını dile getirdi.

Sandviç panel sektörünün önde gelen firmalarından Assan Panel, Birleşik Krallık'taki yeni yatırım hamlesiyle Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Kibar Holding'in iştiraki olarak 34 yılı aşkın süredir sektörü için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunan Assan Panel, Birleşik Krallık Suffolk bölgesinde yer alan Freeport East serbest ticaret bölgesinde 45 milyon sterlinlik yatırımla üretim tesisi kurmak için geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladı. 2025 sonunda tamamlanması planlanan tesis, Assan Panel'in Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarına daha hızlı, etkin ve rekabetçi çözümler sunmasını sağlayacak.

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, İngiltere'nin en önemli yapı ve inşaat fuarlarından Futurebuild 2025 kapsamında düzenlenen "Birleşik Krallık'ta Tedarik Zincirine Yatırım; açıklar ve fırsatlar" başlıklı oturumda, şirketin Birleşik Krallık'taki yatırımını, pazar fırsatlarını ve gelecek döneme ilişkin çalışmalarını anlattı.

Yıllık 22 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Assan Panel'in, bugün İstanbul, İskenderun ve Balıkesir'deki tesislerinin yanı sıra Ürdün ve Azerbaycan'da da üretim yaptığını hatırlatan Akar, 85'den fazla ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatın ardından, Avrupa'daki varlıklarını daha da güçlendirmek amacıyla Birleşik Krallık'ta üretim yapma kararı aldıklarını belirtti.

Yeni yatırımın, lojistik avantaj sağlayarak müşterilere daha hızlı hizmet sunma, yerel pazara doğrudan erişim ve sürdürülebilir inşaat projelerine entegre çözümler geliştirme açısından kritik bir adım olacağını belirten Akar, Freeport East bölgesindeki yatırımın Kibar Holding'in uluslararası büyüme vizyonuna da stratejik katkı sağlayacağını vurguladı.

Assan Panel'in kendi laboratuvarlarında geliştirdiği SmartCore ve BioCore teknolojilerinin, Avrupa'nın yeni sürdürülebilirlik regülasyonlarına şimdiden uyum sağladığına vurgu yapan Akar, ayrıca Türkiye'de sandviç panel sektöründe ISCC Plus (Uluslararası Sürdürülebilir Karbon Sertifikası) almaya hak kazanan ilk ve tek üretici olduklarını, bunun da şirketin çevre dostu üretim anlayışını güçlendirdiğini hatırlattı.

Her yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Futurebuild fuarı, sürdürülebilir malzemeler, inovatif yapı çözümleri ve yeşil bina trendlerine odaklanan sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından yatırımcıları, mühendisleri, mimarları ve sanayi liderlerini ağırlayarak, sektörün geleceğine yön veren gelişmeleri tartışma platformu sunuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Assan Panel, Londra'da Sürdürülebilirlik Stratejisini Tanıttı - Son Dakika

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