Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

11.10.2022 11:01
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, artan resesyon uyarılarına karşın merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile negatif seyir sürerken, tahvil piyasasında hızla yükselen faizler Asya borsalarında da etkisini gösteriyor.

Japonya'da bugün açıklanan mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret verileri beklentilerin üzerinde açığa işaret ederken, hükümet yetkilileri yendeki aşırı zayıflamaya karşın ülke merkez bankasının aşırı gevşek para politikasına destek vermeye devam etti.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin pazar günü başlayan 20. Ulusal Kongresi kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koronavirüs salgınına yönelik "sıfır vaka" politikasında bir değişikliğe dair hiçbir sinyal vermedi. Ülkede vaka sayılarında bir artış yaşanması ise talebe yönelik endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,19 artışla 2.979 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 6.645 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,34 gerileyerek 16.815 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 57.728 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 azalışla 26.401 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ülke merkez bankasının daha önce müdahale ettiği 145,6 seviyesinden işlem görüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika

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