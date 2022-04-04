Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

04.04.2022 10:41
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla küresel pay piyasaları yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, Asya genelinde pozitif havanın hakim olması dikkati çekti.

Endekslerdeki yükselişte, ABD'nin ardından Uluslararası Enerji Ajansı'nın 31 üyesinin de stratejik petrol rezervlerinden piyasaya süreceğini açıklaması ve Çinli regülatörlerin yurt dışında işlem gören hisselere yönelik düzenlemeleri gözden geçireceği haberleri etkili oldu.

Bu gelişmeler enerji ve teknoloji hisselerinde alımları beraberinde getirirken, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ise temel risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam etti.

Kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,66 artarak 2.758 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 27.736 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 122,6 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji hisseleri öncülüğünde Hang Seng endeksi bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,8 kazançla 22.432 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,4 primle 60.082 puanda bulunuyor.

Çin borsasında ise bugün başlayan ve yarın da devam edecek tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Enerji, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika


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