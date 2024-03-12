Asya borsalarında karışık bir seyir hakim oldu.
Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikalarına ne zaman son vereceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları varlık fiyatlarında hareketliliğe neden oldu.
Ueda, bugün yaptığı açıklamada enflasyon vurgusu öne çıkarken "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşıldığında, negatif faizlerden, getiri eğrisi kontrolünden ve diğer büyük ölçekli parasal genişleme adımlarından çıkış arayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Ueda, çeşitli parasal genişleme araçlarını aşamalı olarak nasıl kaldıracaklarının, o dönemdeki ekonomik, fiyat ve finansal koşullara bağlı olacağı ifadesini de kullandı.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65 ihtimalle bu ay faiz artışına gideceği öngörülürken, Japon basınında çıkan haberlerde bankanın bu ayki toplantıda alacağı karara ilişkin üyeler arasında kararsızlık olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankasından yapılan açıklamada sıkı duruşun sürdürülmesi gerektiği ve erken faiz indirimi uygulanmasına yönelik ciddi baskının olmadığı belirtildi.
Dolar/yen paritesi de 5 günlük düşüş serisini sonlandırarak şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 147,4 seviyesinde bulunurken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,77 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.056 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3'ü aşan yükselişle 17.090 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 73.740 puandan işlem görüyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,8 yükselişle 2.681 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi dünkü kapanışın hemen altında 38.843 puandan tamamladı.
Son Dakika › Ekonomi › Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece 'önünü görmek' gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Adem, gerçeklerin göz ardı edildiği bir yaklaşımın tarım sektörünü daha da zor duruma soktuğunu ifade etti.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte akaryakıt taşıyan tankerlerin izini sürerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir imalathanede 600 bin litre kaçak akaryakıtın üretildiğini tespit etti. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 155 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. İmalathanede yapılan aramada ise 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şube müdürleri, İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında bir araya gelerek yeni projeleri değerlendirdi. Toplantıda, tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve uygulanacak projeler üzerinde fikir birliğine varıldı. Üreticilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla birlik ve koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Beylikova'lı çiftçilere nohut tohumu desteği verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?