Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir hakim oldu.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikalarına ne zaman son vereceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları varlık fiyatlarında hareketliliğe neden oldu.

Ueda, bugün yaptığı açıklamada enflasyon vurgusu öne çıkarken "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşıldığında, negatif faizlerden, getiri eğrisi kontrolünden ve diğer büyük ölçekli parasal genişleme adımlarından çıkış arayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ueda, çeşitli parasal genişleme araçlarını aşamalı olarak nasıl kaldıracaklarının, o dönemdeki ekonomik, fiyat ve finansal koşullara bağlı olacağı ifadesini de kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65 ihtimalle bu ay faiz artışına gideceği öngörülürken, Japon basınında çıkan haberlerde bankanın bu ayki toplantıda alacağı karara ilişkin üyeler arasında kararsızlık olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankasından yapılan açıklamada sıkı duruşun sürdürülmesi gerektiği ve erken faiz indirimi uygulanmasına yönelik ciddi baskının olmadığı belirtildi.

Dolar/yen paritesi de 5 günlük düşüş serisini sonlandırarak şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 147,4 seviyesinde bulunurken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,77 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.056 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3'ü aşan yükselişle 17.090 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 73.740 puandan işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,8 yükselişle 2.681 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi dünkü kapanışın hemen altında 38.843 puandan tamamladı.