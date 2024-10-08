Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında yatırımcıların hayal kırıklığı yaşadığı bir karışıklık söz konusu.

08.10.2024 09:46
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Asya piyasalarında da Çinli yetkililerin yaptığı ekonomik brifingin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasıyla karışık bir seyir hakim. Daha önce duyurulan teşviklerin ardından yetkililerin gerçekleştirdiği brifing, yatırımcılar tarafından yetersiz karşılandı.

Çinli yetkililer, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun brifinginde, bu yıl ekonomik hedeflere ulaşılacağından emin olduklarını belirterek, büyümeye daha fazla destek sözü verdi ancak daha fazla teşvik açıklamadı.

Yetkililer, ülkede gelecek yıl da büyük projeleri desteklemek ve stratejik alanlara 100 milyar yuan (14 milyar dolar) yatırım yapılması amacıyla ultra uzun vadeli devlet tahvilleri ihraç etmeye devam edeceklerini aktardı.

Açılıştan sonra yüzde 11 yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yetkililerden gelen açıklamaların beklentileri karşılayamaması sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık yüzde 1,9 azaldı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 38.907 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.597 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,4 gerilemeyle 21.411 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 3,2 yükselişle 3.442 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 81.562 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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