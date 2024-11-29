Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Çin ve Japonya'daki ekonomik gelişmeler Asya borsalarını etkiliyor. Karışık hareketler gözlemleniyor.

29.11.2024 10:50
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği ve ekonomiyi desteklemek adına gelecek ay yeni adımlar atabileceği yönündeki beklentiler Çin piyasalarını pozitif etkilerken, Japonya'da enflasyonun öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin fiyatlamaları destekledi.

Buna göre, Japonya'da TÜFE yıllık yüzde 2,6 ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,2 yükselerek beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi aylık yüzde 3 artsa da öngörüleri karşılayamadı.

Dolar/yen paritesi söz konusu verilerin ardından yüzde 0,9 azalışla 150,1 seviyesine gerilerken, bu durumun ülkede ihracat ağırlıklı iş yapan şirketleri olumsuz etkileyebileceği endişesi pay piyasalarını baskıladı.

Bununla birlikte, Güney Kore'de gelecek dönemde yarı iletken çipler üzerinden ABD ile Çin arasında yeni bir gerilim ortaya çıkabileceği ihtimali piyasalarda satışların sertleşmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 38.149 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.455 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 19.374 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanarak 3.328 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 79.646 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Ekonomi, Japonya, Finans, Son Dakika

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