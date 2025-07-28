Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

28.07.2025 10:16
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ABD-AB ticaret anlaşması sonrası Asya borsalarında karışık bir görünüm sergileniyor.

Asya borsalarında, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının etkileri hissedilirken, yatırımcıların ABD ile Çin görüşmelerinden elde edilecek sonuçları beklemesiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını açıkladı. Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." dedi.

Anlaşmanın ardından küresel piyasalarda yükselen risk iştahı ABD ve Çin arasındaki görüşmelere ilişkin detayların henüz belli olmamasından kaynaklı olarak Asya tarafına sınırlı bir şekilde yansıdı.

Bununla birlikte Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un, Tesla ile yaptığı anlaşma kapsamında Tesla için yarı iletken üretimi gerçekleştireceğine yönelik haber akışı sonrasında şirketin hisselerinde yükselişler görüldü.

Bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de haziran ayına ilişkin sanayi karları yüzde 1,1 azaldı. Açıklanan veri zayıf iç talep ve devam eden küresel ticaret belirsizlikleriyle deflasyon riskinin işletmeler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 40.998,27 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 yükselişle 3.209,52 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.596 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 25.509 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 81.283 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Güney Kore, Teknoloji, Ekonomi, Japonya, Finans, Son Dakika

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