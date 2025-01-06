Asya Borsalarında Negatif Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Çin'in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,6 seviyesinde seyretmeye devam ederken, ülkedeki ekonomik belirsizlikler tahvil talebinin yüksek kalmasında etkili oluyor.

Analistler, Çin ekonomisinde aktivitenin istenen seviyeye yükselmemesi ve zayıf iç talebin varlığını koruduğunu belirterek, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'de oluşabilecek risklerin küresel ekonomi üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da devam eden enflasyon endişeleri güçlenirken, 10 yıllık Japon tahvil faizleri yüzde 1,12 ile son 14 yılın en yükseğine yakın seyrediyor.

Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonun güç kazandığına işaret etmesi, tahvillerdeki satış baskısını besleyen başlıca faktör konumunda bulunuyor.

Bunun yanı sıra Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada, BoJ'un para politikasındaki sıkılaşma zamanlamasının ekonomik gelişmelere bağlı olduğunun altını çizerek, "Parasal desteğin derecesini ayarlamak için zamanlama, gelecekteki ekonomik, finansal ve fiyat gelişmelerine bağlı olacaktır. Biz de çeşitli risklere karşı tetikte olmalıyız." dedi.

BoJ'un gelecek dönemde atacağı adımların zamanlamasına ve boyutuna ilişkin belirsizliklerin risk algısının yüksek kalmasını neden olduğunu ifade eden analistler, para politikasına yönelik haber akışının yakından takip edildiğini vurguladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 50,9 ile güçlü kalmayı sürdürüyor. Çin'de açıklanan aralık ayı Caixin hizmet sektörü PMI 52,2 ile beklentileri karşılayamasa da genişlemeye devam etti.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 157,7 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kaybederek 39.265 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 artışla 2.488 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 19.651 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.193 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 azalışla 78.028 puanda bulunuyor.