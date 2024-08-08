Asya Pay Piyasalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Ekonomi

Asya pay piyasalarında yeni günde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de ekonomisine dair endişeler devam ederken, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısından sonra salı ve çarşamba günleri piyasalarda toparlanma eğilimi görülmesine karşın küresel piyasalardaki risk algısı devam ediyor.

Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaları rahatlatan açıklamalarına karşın piyasalardaki satış baskısının etkisi Asya piyasalarında tekrar hissedilmeye başlandı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yayımladığı toplantı tutanaklarına göre, bankanın bazı üyeleri politika faizinde daha fazla artış önerdi. Tutanaklarda, fiyat istikrarı hedefine 2025 mali yılının ikinci yarısında ulaşılacağı varsayıldığında, bankanın o tarihe doğru politika faizini nötr faiz oranı seviyesine yükseltmesinin gerektiği belirtildi.

Dolar/yen paritesi, yüzde 0,3 azalışla 146,2 seviyelerinde seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,74 azalışla günü 34.831 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 2.556 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 16.951 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 yükselişle 2.870 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 79.260 puanda seyrediyor.