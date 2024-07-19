Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor

Ekonomi

Asya pay piyasalarında satış baskısının sürdüğü görülürken, ABD ile Çin arasındaki olası bir gerilim tedirginliğe sebep olmaya devam ediyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde başlayan satış baskısının piyasaların geneline yayıldığı görülürken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da enflasyon yıllık bazda yüzde 2,8'le beklentilerin altında gerçekleşirken, bu durum, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika alanını daraltabileceği endişesiyle dolar/yen paritesinin yeniden 158 seviyesine yaklaşmasında etkili oldu.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 157,8 seviyesinde bulunurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 azalışla, günü 40.063 puanda tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,10 düşüşle 2.790 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 17.420 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 2.968 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 düşüşle 81.010 puanda bulunuyor.