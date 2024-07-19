Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor

ABD ile Çin arasındaki olası gerilim endişesiyle Asya pay piyasalarında satış baskısı sürüyor. Ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde başlayan satış baskısı, diğer piyasalara da yayılıyor. ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'in politika alanını rahatlattığı belirtiliyor. Japonya'da enflasyonun beklentilerin altında kalması, Japonya Merkez Bankası'nın politika alanını daraltabileceği endişesine yol açarak dolar/yen paritesinin yeniden 158 seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Asya'da Nikkei 225 endeksi ve Kospi endeksi düşüş yaşarken, Hang Seng endeksi ve Şanghay bileşik endeksi değer kaybediyor. Hindistan'da Sensex endeksi de düşüş gösteriyor.

19.07.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya pay piyasalarında satış baskısının sürdüğü görülürken, ABD ile Çin arasındaki olası bir gerilim tedirginliğe sebep olmaya devam ediyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde başlayan satış baskısının piyasaların geneline yayıldığı görülürken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da enflasyon yıllık bazda yüzde 2,8'le beklentilerin altında gerçekleşirken, bu durum, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika alanını daraltabileceği endişesiyle dolar/yen paritesinin yeniden 158 seviyesine yaklaşmasında etkili oldu.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 157,8 seviyesinde bulunurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 azalışla, günü 40.063 puanda tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,10 düşüşle 2.790 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 17.420 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 2.968 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 düşüşle 81.010 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Hindistan, Hang Seng, Japonya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
07:20 Vergi paketi komisyonda kabul edildi En düşük emekli aylığı artıyor Vergi paketi komisyonda kabul edildi! En düşük emekli aylığı artıyor
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
08:13 Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement